An der Taborer Straße soll der Lebensmittelmarkt Anfang nächsten Jahres an den Start gehen. Beschäftigt werden in diesem auch Menschen mit Behinderung.

In Naumburg entsteht ein Cap-Markt - Was diesen so besonders macht

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Mit einem derzeit Sachsen-Anhalt weit einmaligen Projekt geht der DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra Anfang nächsten Jahres in Naumburg an den Start: mit einem ganz speziellen Lebensmittelmarkt, einem sogenannten „Cap-Markt“ (Cap kommt von Handicap). Von 2006 bis 2015 gab es einen solchen, von der Lebenshilfe betriebenen in Quedlinburg. Das Besondere daran: In diesem arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung. Ein solcher soll im Edeka-Markt an der Taborer Straße entstehen. Mit dieser landesweiten Premiere geht der DRK-Kreisverband, wie Vorstandsvorsitzender Sebastian Berger sagt, wiederum „einen letzten fehlenden Schritt“ in seiner Behindertenhilfe.