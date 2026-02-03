weather schneefall
  4. Traditionsbetrieb: In letzter Minute: ASW Naumburg muss aufgeben

Der Automation-, Sonder- und Werkzeugmaschinen-Hersteller aus Naumburg schließt. Warum die Rettung gescheitert ist.

Von Andreas Löffler 03.02.2026, 11:44
Der Automation-, Sonder- und Werkzeugmaschinen-Hersteller ASW schließt. Foto: Archiv (Zerfass)

Naumburg - Die Bestrebungen um eine Sanierung der ASW GmbH Naumburg sind gescheitert. Der Automation-, Sonder- und Werkzeugmaschinen-Hersteller hatte im vorigen November beim Amtsgericht Halle wegen eines „akuten Liquiditätsengpasses“, so damals der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Veit gegenüber unserer Zeitung, Insolvenz beantragt.