Der Automation-, Sonder- und Werkzeugmaschinen-Hersteller aus Naumburg schließt. Warum die Rettung gescheitert ist.

Naumburg - Die Bestrebungen um eine Sanierung der ASW GmbH Naumburg sind gescheitert. Der Automation-, Sonder- und Werkzeugmaschinen-Hersteller hatte im vorigen November beim Amtsgericht Halle wegen eines „akuten Liquiditätsengpasses“, so damals der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Veit gegenüber unserer Zeitung, Insolvenz beantragt.