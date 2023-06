Wie sich acht Achtklässler in Naumburg auf den Eintritt ins Erwachsenenalter vorbereitet haben.

In Kerzen gegossene Träume

Erstmals Lebenswende-Feier in Naumburg

Angeleitet von Stephan Schmitz-Tekaath (l.) bereiten sich Jugendliche in Naumburg auf ihre Lebenswende-Feier am bevorstehenden Sonnabend vor und gestalten dabei unter anderem Kerzen mit Motiven ihrer Träume und Ziele im Leben.

Naumburg - In Naumburg wird am heutigen Sonnabend erstmals eine sogenannte Lebenswende-Feier durchgeführt. Die Lebenswende stellt neben der Firmung der Katholiken, der Konfirmation der Protestanten und der Jugendweihe der Atheisten eine weitere Möglichkeit dar, den Schritt von der Kindheit ins junge Erwachsenenalter bewusst und in festlichem Rahmen zu begehen.