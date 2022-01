In „Juri“ kann wieder gekickt werden

Naumburg - Den Anwohnern des Naumburger Siedlungsviertels ist es womöglich bereits aufgefallen: In der Turnhalle am Auenblick, vielen sicher noch als „Juri-Gagarin-Halle“ geläufig, ist es seit zwei Wochen mucksmäuschenstill. Man kann sich das mit den Kontakteinschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie erklären. Die eigentliche Ursache der Nicht-Nutzung liegt aber im Ende 2021 beendeten Mietvertrag zwischen dem Eigentümer, der Stadt Naumburg, und dem Kreissportbund (KSB) Burgenland.

Letzterer hatte den Vertrag gekündigt, da eine Anpassung an aktuelle Gegebenheiten nötig wurde. „Der Vertrag stammte noch aus 2009. Da wurde es einfach mal Zeit“, bestätigte Sportbund-Geschäftsführer Rayk Peiser auf Anfrage unserer Zeitung. Der KSB war und ist eh nur der Vermittler, beispielsweise für die Nachwuchskicker des SC Naumburg oder die Alt-Herren-Fußballer der SG Friesen, die die Halle in der kalten Jahreszeit nutzen.

Die Verhandlungen für einen neuen Vertrag liefen zunächst etwas schleppend an, endeten nun aber am Donnerstag mit einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung. Der Kreissportbund wird weiterhin das „Belegungsmanagement“ übernehmen, auch personell sicherstellen, dass Zeiten eingehalten und Türen verschlossen sind. Die Stadt Naumburg hingegen trägt ab sofort die Betriebskosten alleinig, kassiert dafür nun aber auch das Nutzungsentgelt der Vereine. „Die Kosten für die Sportgruppen werden sich dadurch aber nicht erhöhen“, so Peiser. Auch bei der Stadt gibt man sich erfreut. „Wir sind dankbar, dass der KSB für uns weiter die Halle betreut“, so Fachbereichsleiter Lars-Peter Meier gegenüber Tageblatt/MZ.

Da die Sporthalle am Auenblick nicht von Schulklassen genutzt wird, steht sie - und das ist ein Alleinstellungsmerkmal - auch vormittags, etwa für Reha-Sport, zur Verfügung. Mit der Einigung von Stadt und KSB kann sie ab kommenden Montag wieder genutzt werden. Wie zu erfahren war, ist die ehemalige „Juri“-Sporthalle in der kalten Jahreszeit fast vollständig ausgebucht.