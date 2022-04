In große Fußstapfen hinein

Dietrichsroda - Wenn Gabriele Ziegler durch Dietrichsroda geht, kann das schon etwas länger dauern, obwohl das Dorf recht überschaubar ist. Die 70-Jährige wird von jedermann angesprochen. Den Insassen eines vorbeifahrenden Autos winkt sie kurzerhand. Gabriele Ziegler ist ein bekanntes Gesicht im Ort. Sie ist aktiv im Heimat- und Feuerwehrverein. Acht Jahre lang, von 2011 bis 2019, war sie zudem Gemeinderätin. Nun hat die Ruheständlerin kommunalpolitisch eine höhere Ebene erreicht. Am 3. April gewann sie mit 55,83 Prozent der Stimmen gegen ihren Mitbewerber Klaus-Dieter Zwickirsch die Bürgermeister-Wahl in der Gemeinde Balgstädt, zu der auch Dietrichsroda gehört. Damit tritt sie die Nachfolge des langjährigen Bürgermeisters Arno Krause an. „Er hat gemeint, er wolle seine Schuhgröße passend machen“, sagt Gabriele Ziegler schmunzelnd.