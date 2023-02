Naumburg - Die Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region absolvierten am Wochenende wieder zahlreiche Testspiele. Landesligist Naumburg betrieb in Thüringen Wiedergutmachung für die 0:8-Schmach in der Partie zuvor, die Freyburger setzten sich gegen ein höherklassiges Team durch, und die Lauchaer bestritten erfolgreich ihre Generalprobe für die beiden anstehenden Nachholpunktspiele in der Landesklasse.