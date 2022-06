In Bad Kösen immer für die Patienten da

Medizinische Fachangestellte stehen auch in der Kurstadt vor großen Herausforderungen.

Das Team der Medizinischen Fachangestellten des Medizinischen Versorgungszentrums „Primedus“ in Bad Kösen erbringt jeden Tag Höchstleistungen zum Wohle und zur Versorgung der Patienten.

Bad Kösen - Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich das Bad Kösener Medizinische Versorgungszentrum „Primedus“ der Aufgabe gestellt, trotz der schwierigen Situation alles für seine Patienten zu tun und sie weiterhin umfassend zu versorgen. Nachdem anfangs eine Infektsprechstunde in einer Zweigstelle in der Berbigstraße eingerichtet worden war, wurde mit neuen Räumlichkeiten in der Lindenstraße eine Möglichkeit geschaffen, alles zentral vor Ort zu bündeln. Die Ärztliche Leitung der Niederlassung Bad Kösen, Dr. Franziska Charrier, gab dazu auf die Fragen von Holger Behrens Auskunft.