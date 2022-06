Imposant wie im Barock

Die Veranstaltungsreihe endet mit besonderem Konzert: Am kommenden Freitag erklingt eine „Abendliche Vesper“ aus Breslau von 1650.

Naumburg - In einen Raum imposanter und glanzvoller, aber ebenso nuancierter Klänge, die zur Zeit des Barocks das höfische Publikum begeisterten und die Besucher der Gotteshäuser festlich stimmten, wird sich die Naumburger Wenzelskirche am kommenden Freitag verwandeln. Zum Abschluss des Internationalen Naumburger Orgelsommers erklingt eine „Abendliche Vesper“, wie sie um 1650 in Breslau zu erleben gewesen ist. Veranstaltet wird sie vom Förderkreis Hildebrand-Orgel Naumburg.