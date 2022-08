Immer am Wein entlang: Unterwegs mit Wanderwegewart entlang des Schweigenberg-Wegs

In Freyburg kümmern sich Bürger als Wanderwegewarte ehrenamtlich um dortige Routen. Tageblatt/MZ stellt sie vor. Heute: Schweigenberg-Rundweg

Freyburg - Die Freyburger Rotkäppchen-Sektkellerei samt Mammut-Baustelle für das neue Besucherzentrum lassen wir rechts liegen. Und hinter uns auch die grüne Beschilderung, die uns auf den Schweigenberg-Rundweg führt. Es geht die Gartenstraße hinauf. Der Weg wird schmaler. Links eine Villa, früher als Kindergarten genutzt, heute in privater Hand, rechts Gärten, dann reichlich Reben. Die kommende Panorama-Aussicht nebst wuchtiger Sitzgruppe ist nach wenigen Minuten erreicht. Hier lässt es sich noch länger aushalten. Der Blick schweift über die Stadt, das Tal gen Neuenburg und sogar weiter bis zum Dom. „Ist schon wie in der Toskana“, bemerkt Steffen Fischer. Der 58-Jährige ist neben Anja Striegel und Lars Lopian einer der drei Wanderwegewarte des Schweigenberg-Rundwegs. Seit gut fünf Jahren schaut er hier nach dem Rechten: Sind die Wege gut begehbar, hat es Windbruch in den Bäumen gegeben, stimmt die Ausschilderung noch.