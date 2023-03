Naumburg - Der Applaus hielt Freitagabend im Theater Naumburg nach vollbrachter Premiere lange an. In dem von Intendant Stefan Neugebauer inszenierten und ausgestatteten Bühnenstück „Das wundervolle Zwischending“, das aus der Feder des Autors Martin Heckmanns stammt, findet sich das Publikum in der Sozialwohnung eines Künstlerpaars wieder. Bitter ist die Bilanz, die es nach sieben gemeinsamen Jahren zieht. Die Schmetterlinge im Bauch sind längst verflogen. Der Alltag hat das von Hartz IV lebende Paar eingeholt. Anne und Johann kennen einander in- und auswendig, öden sich an, fetzen sich. Selbst Provokationen sind Routine. „Was kann jetzt noch kommen?“

