Im Unstruttal zahlen Eltern für die Betreuung ihrer Kinder künftig deutlich mehr

Im Unstruttal müssen Eltern für die Betreuung ihres Nachwuchses in Kindertagesstätten künftig tiefer in die Tasche greifen. Wegen eines Defizits erhöht die Verbandsgemeinde die Gebühren.

Freyburg/Wetzendorf - Eine Entscheidung mit Ansage: In der Verbandsgemeinde Unstruttal steigen zum Jahresbeginn die Kita-Gebühren. Mehrheitlich, mit drei Gegenstimmen, folgte der Verbandsgemeinderat Unstruttal auf seiner Sitzung am Mittwochabend in Wetzendorf einem Vorschlag der Verwaltung und gab einer Änderung der Kitakostenbeitragssatzung grünes Licht. „Es ist kein schönes Thema, aber notwendig“, sagte Verbandsgemeindebürgermeisterin Jana Schumann vor der Abstimmung im Bürgerhaus.

Für die Betreuung in der Krippe und im Kindergarten zahlen Eltern im jeweiligen Stundensatz fortan 45 Euro mehr im Monat. So sind beispielsweise für täglich acht Stunden Krippen-Betreuung statt 181 nunmehr 226 Euro fällig, für acht Stunden im Kindergarten sind statt 145 ab 1. Januar 190 Euro zu zahlen. Der Beitrag für die Tagespflege erhöht sich von 265 auf 280 Euro. Eltern von Hortkindern zahlen statt 75 (ohne Ferien) nunmehr 100 Euro.

Defizit wird hälftig verteilt

Grund für die spürbare Gebührenerhöhung sind steigende Kosten in mehreren Bereichen, so vor allem für das Personal, für Energie und Versicherungen. Summa summarum würde laut Kalkulation ein Defizit in Höhe von rund 780.000 Euro den Haushalt belasten, das nun auf die Eltern sowie VG mit ihren Mitgliedsgemeinden hälftig verteilt wird. Schon im Vorfeld der Entscheidung hatte Verbandsgemeindebürgermeisterin Jana Schumann vor der Kostenwelle in der Kinderbetreuung und deren Folgen gewarnt. Ihren Unmut bekräftigte sie während der Sitzung erneut deutlich. „In den vergangenen fünf bis sieben Jahren haben sich die Kosten verdoppelt. Wir sind kein Selbstbedienungsladen und sollten ein Zeichen setzen, dass es so nicht weitergehen kann“, so Jana Schumann.

„Eine Verschlimmbesserung“

Sie kritisierte vor allem die gestiegenen Personalkosten durch monatliche Zulagen sowie Regenerationstage, die wiederum mehr Mitarbeiter erfordern, infolge des im Mai geschlossenen Tarifvertrags. „Ich habe nicht feststellen können, dass sich damit Zufriedenheit einstellt. Es ist eher eine Verschlimmbesserung“, bemerkte die VG-Chefin, die zudem auf die kommenden Tarifverhandlungen verwies. Demnach fordert die Gewerkschaft „ver.di“ für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich. Nach der aktuellen Kalkulation betragen die Personalkosten für 2023 rund 6,3 Millionen Euro. An Zuweisungen und Erstattungen von Land und Kreis werden 3,8 Millionen Euro erwartet.

Über die Pläne der Verwaltung sei im Voraus der Elternrat der Verbandsgemeinde informiert worden. Es habe da keine großen Diskussionen gegeben, so Jana Schumann. Auch zur Sitzung im Wetzendorfer Bürgerhaus waren keine Einwohner anwesend. Kritik an der Gebührenerhöhung äußerte Arno Krause (SPD), der frühere Bürgermeister der Gemeinde Balgstädt. „Am Ende sind die Kinder nicht wichtig. Ich kann diese Entscheidung nicht mittragen.“ Eine Meinung, die Karsdorfs Bürgermeister Olaf Schumann (Die Linke) nicht teilte: „Eigentlich sind uns die Kinder immer wichtig. Aber Bäume wachsen nicht in den Himmel.“ Die VG-Bürgermeisterin sieht die Kommune gut in Sachen Kinderbetreuung aufgestellt. In der Hand der VG Unstruttal liegen insgesamt elf Einrichtungen, weitere zwei werden von freien Trägern geführt.

In den Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde waren die Gebühren zuletzt per mehrstimmigem Beschluss im Sommer 2019 erhöht worden. Jeder Kostensatz wurde einst um jeweils fünf Euro angehoben. Zudem sind zwei Betreuungszeiten, sechs und acht Stunden, neu entstanden.