Berühmte Künstlerfamilie aus Halle präsentiert sich in der Domstadt in einer gemeinsamen Ausstellung.

Naumburg - Wenn sich am Samtag um 15 Uhr die Tür der Galerie im Schlösschen Naumburg für eine Vernissage öffnet, wird der Besucher von einer Künstlerfamilie empfangen, die ihresgleichen sucht: Inge, Grita, Wasja und Moritz Götze - Mutter, Schwiegertochter, Vater und Sohn prägten über Jahrzehnte und prägen weiterhin auf jeweils ganz eigene Weise die Kunst und Kultur nicht nur in Halle - der Stadt an der Saale, in der Götzes zu Hause sind. Die Werke dieser vier Künstler in einer gemeinsamen Schau zu präsentieren, dieser Aufgabe hatte sich das Theater Naumburg mit dem Museum Naumburg verschrieben. Dass das Unterfangen glückte, verrät seit Tagen das Plakat an der Schlösschenfassade: „4 Mal Götze - sportlich!“.