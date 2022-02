Im Burgenlandkreis fehlen Hausärzte: Wie die Politik reagieren will

Naumburg - Weil es viele Beschwerden von Patienten wegen schließender Hausarztpraxen im Burgenlandkreis gibt, hat sich Landrat Götz Ulrich (CDU) mit den Oberbürgermeistern, hauptamtlichen Bürgermeistern und Bürgermeistern der Verbandsgemeinden sowie der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KV) beraten. Die KV ist diejenige Körperschaft, die für die ambulante ärztliche Versorgung im Burgenlandkreis zuständig ist und auch die Aufgabe hat, freiwerdende Arztsitze nachzubesetzen.

Auf Grund von mehreren, gleichzeitig angekündigten Praxisschließungen in Zeitz wird das Suchen nach neuen Hausärzten in der Stadt Zeitz, der angrenzenden Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer-Forst und der Gemeinde Elsteraue für betroffene Patienten besonders schwierig (wir berichteten). Die Problematik des Ärztemangels besteht allerdings im gesamten Burgenlandkreis, ist ebenso ein generelles Problem in Sachsen-Anhalt. Innerhalb des Kreises ist die Unterversorgung besonders schwerwiegend in den Altkreisen Nebra und Naumburg.

Zuschriften von Bürgern

„Mich erreichen aus allen Gebieten des Burgenlandkreises - vor allem aber aus Zeitz - Zuschriften, dass es nahezu unmöglich sei, eine neue Hausärztin oder einen neuen Hausarzt zu finden. Das macht den Menschen große Angst, die auf einen regelmäßigen Hausarztbesuch angewiesen sind. Ich habe daher die Kassenärztliche Vereinigung gebeten, Lösungen für das seit Jahren bekannte Problem des Ärztemangels aufzuzeigen und uns im Gesundheitsausschuss des Kreistages dazu zu berichten“, so Ulrich nach dem Gespräch in einer Pressemitteilung. Anfang März werde er zu einem Gespräch einladen mit der KV und Hausarztpraxen, die eine Schließung in Erwägung ziehen.

„Es steht außer Frage, dass eine ausreichende ärztliche Grundversorgung notwendig ist, ebenso wie es für eine Kommune, die für sich wirbt, unabdingbar ist, dass zuziehende Bürger einen Hausarzt finden. Ungünstig ist, dass mehrere Ärzte gleichzeitig aufhören wollen, so dass sich der Nachbesetzungsaufwand entsprechend verschärft. Diese Probleme sind Bund, Land und der Kassenärztlichen Vereinigung lange bekannt. Ungeachtet dessen unterstützt die Stadt Zeitz nach eigenen Möglichkeiten Ansiedlungen oder Erweiterungen von Praxen oder Medizinischen Versorgungszentren“, so Christian Thieme, Oberbürgermeister der Stadt Zeitz.

Weichen stellen für langfristige Lösung

„Das Problem ist ja nicht über Nacht entstanden. Ich erwarte hier sowohl eine langfristige als auch vor allem eine kurzfristige Lösung! Für die langfristige Lösung müssen ab sofort die richtigen Weichen gestellt werden. Kurzfristig müssen alle Beteiligten an einen Tisch, gern unter Führung des Landrates. Das vor allem alte und kranke Menschen keine medizinische Betreuung und Versorgung finden, ist ein unwürdiges Schauspiel“, sagte Uwe Kraneis, Verbandsgemeindebürgermeister Droyßiger-Zeitzer-Forst. Der Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung, Martin Wenger, wird dem Sozial- und Gesundheitsausschuss des Kreistages am 21. Februar zum Tagesordnungspunkt „Hausarztversorgung im Burgenlandkreis“ Lösungswege vortragen und für Fragen zur Verfügung stehen. (ag)