Idee eines Kunsthauses in Naumburg noch nicht ausgeträumt

Zum Pop-up-Festival verwandelten sich im September vergangenen Jahres Teile des einstigen „Freizi“ am Naumburger Stephanplatz in ein Kunsthaus. An dieser Idee halten Künstler weiter fest.

Naumburg - Im September vergangenen Jahres verwandelte sich das Gebäude am Naumburger Stephanplatz, in dem einst der Kinder- und Jugendtreff „Freizi“ ansässig gewesen war, in ein Kunsthaus. 16 Kunstschaffende stellten zum dreitägigen Pop-up-Festival aus. Das mit EU-Mitteln in Naumburg geförderte „Stimulart“-Programm, das den Rahmen des Festivals bot, ist abgeschlossen und Geschichte. Die Idee eines Kunst- und Kreativhauses lebt weiter.