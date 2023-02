Der Franzose Pascal Isoardi und dessen sechs Jahre alter Kaltblut-Hengst mit „stürmischem“ Namen machen bei Fleischer Frank Schneider in Müncheroda Station. Woher das Duo kommt und wohin es wieder zieht.

„Hurricane“ in Müncheroda - Wie Franzose mit Kaltblut-Hengst durchs Land zieht

Frank Schneider, der in Müncheroda bei Gleina einen Landwirtschaftsbetrieb mitsamt eigener Fleischerei führt, und seine Ehefrau Kristin beherbergten jüngst auf ihrem Gehöft den Franzosen Pascal Isoardi (Mitte) und dessen Pferd „Hurricane“, mit dem dieser von Dänemark bis nach Salzburg reiten will, als Schlafgäste.

Müncheroda - Dass ein Pferd durch ein Bauerndorf wie Müncheroda geführt wird: Kommt vor. Dass der betreffende Vierbeiner aber von einem Mann an den Zügeln gehalten wird, der mit dem unverwechselbaren und liebenswert-drolligen Akzent eines so ziemlich jeden auf Deutsch parlierenden Franzosen spricht: Das ist schon etwas Besonderes. Und genau solch eine außergewöhnliche Begebenheit trug sich am vergangenen Freitagnachmittag dort zu.