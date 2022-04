Hommage an Saubach: Autor stellt Band über Heimatdorf vor

Saubach - „Was es mit der Sau im Bach auf sich hat“ - klingt recht ungewöhnlich als Titel für ein historisches Buch. Zugleich steckt eine Menge hintergründiger Humor in der Wortspielerei mit dem Namen des Ortes Saubach. Peter Mischak gab das Buch als Hommage an seinen Heimatort heraus. Am Sonntag hatte der 1943 in Saubach geborene Autor und Lehrer im Ruhestand zur Buchvorstellung in den Versammlungsraum der Feuerwehr eingeladen und mit rund 55 Besuchern ein großes Interesse geweckt.