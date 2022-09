Holzfest samt Speed-Carving-Meisterschaften lockt nach Naumburg

Das Holzfest mitsamt der Deutschen Meisterschaften im Speed-Carving lockt am Wochenende Hunderte Besucher in die Moritzwiesen.

Naumburg - Öl teuer, Gas auch, die Heizperiode steht an - und damit hat schon längst der Run auf einen anderen Brennstoff begonnen: Holz! Und dieser lockte am Wochenende auch wahre Völkerscharen an die Naumburger Moritzwiesen. Dort ging es aber nicht ums Verfeuern, sondern um eine spannende Mischung aus Handwerk und Kunst. Die Deutschen Meisterschaften im „Speedcarving“, also dem Schnitzen per Kettensäge auf Zeit, standen erneut im Mittelpunkt des Holzfestes auf dem Gelände des Unternehmens „Robi-Play“.