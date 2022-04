„Hollywood“ am Mittelberg

Ein Hauch von Hollywood: „Tonight: The Sky“ (Heute im Programm: Der Himmel) steht an der von Michael Krenz geschaffenen Installation.

Kleinwangen - Diese Kunstprojekt ist wahrlich großes Kino - im übertragenen Sinne sowieso, aber auch ganz buchstäblich. Der am zurückliegenden Montag „pünktlich“ zum 14. Geburtstag der Arche Nebra eingeweihte Kunstweg hinauf auf den Mittelberg weckt an der letzten seiner drei Stationen sogar Hollywood-Assoziationen. „Tonight: The Sky“ - auf Deutsch übersetzt also etwa „Heute im Programm: Der Himmel“ - prangt in knallroten Lettern auf einer riesigen Ankündigungstafel, deren Rückseite von einer begehbaren Metalltribüne gebildet wird.