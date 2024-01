Mieterverein Burgenlandkreis Höhere Mieten, gestiegene Nebenkosten - Viele neue Mitglieder mit Sorgen bitten um Rat

Der Mieterverein Burgenlandkreis verzeichnet einen überdurchschnittlichen Zuwachs an Mitgliedern. Der an sich guten Nachricht liegen aber viele schlechte zugrunde. Was Vorsitzender Jens Peinelt berichtet.