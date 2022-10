Höhenflüge und traurige Dramen: Seit 50 Jahren kommt Meister Adebar nach Memleben

Seit 50 Jahren ist Memleben stolz, ein Storchennest zu besitzen und somit zur Aufzucht von Jungtieren beizutragen. Welche Probleme es dabei aber auch in all den Jahren gab.

Drei Jungstörche wuchsen in diesem Jahr in Memleben auf. Das dortige Storchennest wird 50 Jahre alt.

Memleben - Das inoffizielle Memlebener Wappentier, die Familie Storch, ist in Richtung Süden abgeflogen. Mit drei Jungstörchen zählt 2022 zu den guten Jahren, wie die Ortschronistin und Schreiberin des Storchentagebuchs, Birgit Bieling, meint. Am Plan wohnend, hat die Familie Bieling eine erstklassige Aussicht auf das Nest und blickt somit vis á vis auf Augenhöhe auf ihre kaum 100 Meter entfernten gefiederten Nachbarn. Für Bielings sind die Störche fast so etwas wie Familie.