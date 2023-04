Bad Kösen - Der kleine Karl lässt nicht viel Zeit verstreichen und macht am Gehege mit den Hängebauchschweinen große Augen. Mit Mutter und Oma ist der knapp Zweijährige aus Jena zu Besuch im Tierpark Bad Kösen. Nicht zum ersten Mal, wie Maria Arend erzählt. „Wir waren letztes Jahr schon einmal hier. Uns gefällt der kleine Zoo richtig gut, er hat genau die richtige Größe. Und in Jena gibt’s ja so was nicht.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.