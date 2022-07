Historisches Biwak-Spektakel am Wochenende in Burgscheidungen

Verein zieht von Thalwinkel an die Unstrut und schlägt dort seine Zelte auf. Teilnehmer erinnern an Zeit der Befreiungsskriege.

Am Wochenende wird in Burgscheidungen mit einem historischen Biwak an die Befreiungsskriege erinnert.

Burgscheidungen - Das zehnte historische Urlaubsbiwak findet in diesem Jahr erstmalig in Burgscheidungen (Burgenlandkreis) statt, nachdem in den Vorjahren die Bibertalwiese bei Thalwinkel Schauplatz des Historienspektakels rund um die Zeit der Befreiungskriege war. Los geht es am Sonnabend, 30. Juli, um 10 Uhr mit Eröffnung des historischen Marktes durch Kanonendonner. Zeitgleich werden Soldaten das Dorf mit dem „Plündern“ durchstreifen zum „Erbetteln von Waren und Proviant“.

Ab 14 Uhr lädt ein Kinderprogramm unter anderem mit Bogenschießen, Kinderschminken und Bastelstraße ein, beginnt der Tombola-Verkauf. 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen vom Feuerwehrverein Wallroda und zu gleicher Zeit beginnt das Dorftheater Burgscheidungen mit der Aufführung des Stücks „Napoleon und seine Frauen“. Im Anschluss gegen 16 Uhr folgt das Kinderprogramm mit den Feuerengel Gabriel. Die Auswertung der Tombola ist für 18 Uhr geplant und musikalische Unterhaltung gibt es durch die Club Disco Nebra. Auf eine Märchenstunde können sich alle großen und kleinen Märchenfreunde um 19 Uhr mit „Das blaue Licht“ freuen.

Um 20 Uhr wird es noch einmal Gaukelei mit dem Feuerengel Gabriel geben und im Anschluss heißt es Manöverball mit der Club Disco Nebra. Gegen 22 Uhr erweckt Kanonendonner ein Höhenfeuerwerk. Für Speis und Trank wird ganztags gesorgt sein. (gjä)

Eintritt für Erwachsene vier Euro, für Gewandete (in zeitgemäßer historischer Kleidung) zwei Euro, für Kinder bis 16 Jahre freier Eintritt.