Eine Gruppe Schellsitzer Erwachsener studiert seit einigen Monaten ein launiges Krippenspiel ein. Am kommenden Sonntag ist der große Auftritt.

Die Akteure des Krippenspiels bei der Generalprobe am Mittwoch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schellsitz - Den Engel - den verkörpert natürlich Eckhard Kühnert. Was irgendwie ja auch die absolut passende Rolle ist für den Mann, der letztlich den Anstoß dafür gab, dass Schellsitz in diesem Jahr ebenfalls ein von Erwachsenen aufgeführtes Krippenspiel hat - wohlgemerkt zusätzlich zum entsprechenden Auftritt der Kinder am Heiligabend.