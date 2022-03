Hilfskonvoi aus dem Burgenlandkreis bricht gen Ukraine auf

Naumburg - Welche Gedanken ihm im Vorfeld der Unterstützer-Tour an die polnisch-ukrainische Grenze durch den Kopf gingen? „Da ist nur einer: helfen“, sagt Frank Schröder schlicht. Der Leiter des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen im Burgenlandkreis bringt damit das Ansinnen auf den Punkt, das all jene eint, die zum Zustandekommen des Hilfskonvois beigetragen haben, der in der Nacht zu Donnerstag mit dringend benötigten Lebensmitteln, Feldbetten, Matratzen, Decken und medizinischen Basisgütern für die vom Krieg betroffene Bevölkerung in sein etwa eine Autostunde von Lwiw (Lemberg) Zielgebiet gestartet ist.

„Dort ist bereits eine Art Logistikkette aufgebaut, die den Weitertransport direkt zu den Empfängern sicherstellt“, erläutert Landrat Götz Ulrich, der sich selbst dem Konvoi anschließt. „Ich möchte mir persönlich ein Bild machen von den Umständen vor Ort, der Situation der Geflüchteten sowie etwaigen weiteren Aspekten, bei denen wir Unterstützung leisten können.“

Für die Kinder: Sascha Wehnert (l.) und Sven Köhler an den Transportsäcken mit gespendeten Kuscheltieren. (Foto: Andreas Löffler)

Denn dem soeben auf den Weg gebrachten, drei Lkw sowie drei Kleintransporter umfassenden Hilfskonvoi aus dem Burgenlandkreis sollen weitere folgen: mit Bekleidung etwa, vorrangig zunächst aber mit medizinischen Gerätschaften. Am Dienstag erst hat der Landrat, assistiert von seiner als Dolmetscherin arbeitenden Schwester Thurid Chapman, mit dem Staatlichen Notfall-Krankenhaus in Kiew telefoniert, um aus erster Hand die dringlichsten Bedarfe zu erfragen. „Wir wollen so passgenau wie möglich Geräte liefern, mit denen die Mediziner dort sofort arbeiten können“, betonte Ulrich und erwähnte, dass zum Beispiel das SRH Klinikum Burgenlandkreis bereits fünf Beatmungsgeräte zur Verfügung gestellt habe.

Unbedingt hervorzuheben sei zudem der engagierte Einsatz der Malteser aus Weißenfels, der Johanniter aus Naumburg und Bad Bibra sowie des DRK-Kreisverbandes Zeitz. Und nicht zuletzt der Beitrag der Bürger selbst in Gestalt einer schier überbordenden Menge an Sachspenden - vom Kinderwagen bis zum Kuscheltier.