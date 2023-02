Die Naumburger Herberge zur Heimat bietet neues Angebot an. Haus an den Neuengütern hat seit Anfang Januar einen neuen Leiter. Welche weiteren Pläne es gibt.

Naumburg - Es ist warm in der großen „Stube“. Auf dem Tisch stehen Kaffeetassen und Kuchenteller. In der Runde unterhält man sich. Die Herberge zur Heimat hat ein Angebot geschaffen für jene, denen es nicht so gut geht, die wenig Geld haben, vielleicht auch allein sind. Im Café „Wärmewinter“ gibt es Essen und Getränke gegen einen kleinen Obolus. Das WLAN ist kostenfrei. Jeweils am Dienstag und Donnerstag öffnet die Herberge an den Neuengütern in Naumburg dafür von 10 bis 13 Uhr ihre Türen.