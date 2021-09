Hier Probleme, dort Fortschritte

Naumburg - Wer aufmerksam durch Naumburg geht, kann derzeit viele Baustellen entdecken. Über einige - die Sanierung von Straßenbahndepot und Thainburgbrücke oder den Bau zweier Hallen für den Bauhof in Flemmingen - hat Tageblatt/MZ kürzlich berichtet. Nachfolgend sei der aktuelle Stand weiterer Projekte skizziert, wobei nicht allerorts auch alles glatt läuft.

Baustelle am Kaufland: Warum ist die Gehringstraße am Kaufland noch immer gesperrt? Und warum passiert dort nichts?, fragen sich die Naumburger. Der bittere Grund: Die Dauerbaustelle hängt noch immer mit dem Erdrutsch Ende des Jahres 2020 zusammen (wir berichteten). Als damals ein Unternehmen dort eine Stromleitung reparieren sollte, kam es zu einer heftigen Baugrundabsenkung - wohl durch das Eintreten von Wasser in den gipsreichen Boden, das jedenfalls war der Diskussion von Stadträten und Verwaltung im jüngsten Hauptausschuss zu entnehmen. Wie dort zu erfahren war, liegt das Problem nun nicht in der Frage, wie der Erdrutsch beseitigt werden kann, sondern wer die ganze Chose bezahlt. Kann das Unternehmen haftbar gemacht werden? Das soll nun ein Gutachten klären, das man innerhalb der kommenden zwei Monate erwartet. Immerhin, so die Verwaltung, sei ein enormer, sechsstelliger Schaden entstanden. Wann die Straße repariert und damit wieder geöffnet werden kann, steht somit in den Sternen, zumal wenn Versicherungen zwecks Haftung und Schadensbehebung ins Spiel kommen.

Reußenplatz: Gegenwind im Wirtschafts- und im Technischen Ausschuss veranlasste die Stadt vergangene Woche, ihren Vorschlag zur Neugestaltung noch einmal zurückzuziehen. Knackpunkt sind die Parkplätze. Viele davon werden der notwendigen Sanierung von Straße und Gehwegen dort zum Opfer fallen. Nur noch neun Parkplätze sieht der Vorschlag der Stadtverwaltung vor. Das aber sei deutlich zu wenig für Anwohner, die dann auf den Lindenring ausweichen würden, was wiederum Einkaufenden die Suche erschwert, wurde von mehreren Stadträten argumentiert. Um keine Abstimmungsniederlage zu riskieren, nahm die Verwaltung das Thema zurück und will es nun überarbeiten. Ziel: eine Lösung mit mehr Stellplätzen, sagte Baufachbereichsleiterin Ute Freund auf Anfrage. Diese Lösung wolle man im November zur Abstimmung stellen. Freund hofft, dass dennoch ein Baustart im Frühjahr und eine Fertigstellung Ende 2022 erfolgt. Optimistisch ist sie auch, dass es noch in diesem Jahr zum Verkauf von Reußenplatz 6 bis 9 an Investoren kommt, die dort unter anderem ein Hotel errichten wollen.

Hirschpassage: Heruntergefallene Dachziegel führten zur Sperrung des Durchgangs. Nach komplizierter Suche hat die Stadt nun eine Firma finden können, die schnell Abhilfe schafft, heißt es.

Theater: Wie wird der „Alte Schlachthof“ aussehen, wenn dort das Theater einzieht? Eine Entwurfsplanung dazu soll den Stadträten im Oktober vorgelegt werden. Laut Ute Freund hofft man auf einen Baubeginn in 2022 und eine Fertigstellung in 2023. Aus finanziellen Gründen hatten sich Stadt und Theaterleitung für eine relative kleine Variante entschieden. Diese bringe nun, so Ute Freund, die Herausforderung mit sich, die Technik unterzubringen.

Rudelsburg: Mehrere Sicherungsmaßnahmen hat die Stadt zuletzt hoch droben durchführen müssen. Derzeit bewerbe man sich um Fördermittel, um etwa Arbeiten am Südwest-Turm durchzuführen, erklärte Oberbürgermeister Armin Müller im Hauptausschuss. Eine Sanierung im größeren Stil wäre an allen drei städtischen Burgen (Saalecks-, Rudels- und Schönburg) möglich, erhielte man Fördermittel aus dem großen Strukturwandel-Pott. In diesen hat die Stadt ihren Hut auch für das Stadion an der Saalestraße, für den Domplatz und das Romanische Haus in Bad Kösen geworfen. Mit einer Entscheidung rechnet man in 2022.

Ruderer-Bootshaus: Der Neubau für die Rot-Weiß-Wassersportler am Gänsegries nimmt so langsam Formen an. Mit den Pfahlgründungen kommt jetzt der Rohbau voran. Wie OB Müller sagte, ist mit einem Richtfest im November zu rechnen.

Parkplatz an der Halleschen Straße: Die große Fläche links neben der Einfahrt zum Wertstoffhof wird die Stadt für 70 neue Pkw-Stellplätze nutzen. Diese werden aufgrund der Nähe zum Radwanderweg vor allem für Touristen interessant. Auch acht Caravan-Stellplätze sollen entstehen, jedoch vorerst ohne Infrastruktur, da dies die Hochwasser-2013-Fördermittel nicht erlauben würden, so Müller. Man werde mittels Leerrohren aber eine spätere Installation vorbereiten.