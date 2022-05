Herzstück Blütengrund: Buchreihe zu Weinbergen entlang der Saale nun komplett

Naumburg/Grossjena - Zu seinem 85. Geburtstag Mitte Dezember hatte es Eberhard Kaufmann noch in der Mangel, las Korrektur und stimmte sich mit der Druckerei ab, jetzt ist es da: das dritte Buch zu den Weinbergen entlang der Saale. Sind in der Vergangenheit schon Publikationen zu den Abschnitten Roßbach bis Almrich und Almrich bis Bad Kösen erschienen, so beleuchtet der Naumburger jetzt den Blütengrund - für viele das Herzstück und Paradebeispiel für die liebliche Landschaft und den (Terrassen-)Weinbau an Saale und Unstrut.