Gartenträume in Sachsen-Anhalt Herzblut fließt in grüne Idylle - Wie ehrenamtliche Helfer den Naumburger Domgarten pflegen

Der Naumburger Domgarten zeigt sich derzeit in all seiner Pracht. Ehrenamtliche Helfer sorgen dafür, dass das Kleinod am Fuße des Doms immer wieder Besucher erfreut.