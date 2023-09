Lauchaer Förderverein veranstaltete an vier Tagen kostenlose Konzertreihe in der Stadtkirche St. Marien. Die Sanierung des dortigen Instrumentes ist noch nicht abgeschlossen.

Organist Wolf-Günter Leidel aus Weimar hatte mit seinem Spiel an der Eifert-Orgel zu einer Reise in den Herbst eingeladen.

Laucha - Herbstliche Töne erklangen am Donnerstagabend in der Marienkirche in Laucha. Zum Ende eines langen Sommers hatte der Organist Wolf-Günter Leidel zu einer musikalischen Reise in den Herbst eingeladen.