Herausforderungen für Karsdorfer Talente

Training unter Pandemie-Bedingungen: Der aus Karsdorf stammende Sportschüler Travis Pichler übt in Halle mit seinem Coach Matthias Grünewald am Barren. (Foto: Andreas Löffler)

Karsdorf/Halle - „Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.“ Das geflügelte Wort von Ex-Fußball-Profi Jürgen „Kobra“ Wegmann passt irgendwie auch, wenn man auf die Situation der beiden am Landesleistungszentrum in Halle trainierenden, aus Karsdorf stammenden Nachwuchsturner Travis Pichler und Vince Renner blickt. Erst recht bei Letzterem: Laboriert der 13-Jährige bereits seit etwa sechs Monaten an durch einen kräftigen Wachstumsschub verursachten Beschwerden, die ohnehin nur ein eingeschränktes Trainingspensum zulassen, fallen derzeit die Übungseinheiten für Vince Renner infolge einer Blinddarm-Reizung sogar komplett aus.

Hinzu kommen für das Duo, nunmehr schon seit gut einem Jahr, Training sowie Besuch von hallescher Sportschule und angeschlossenem Internat unter den besonderen Bedingungen der Pandemie. „Von März bis Mai vorigen Jahres konnten wir drei Monate lang überhaupt nicht in die Trainingshalle“, berichtet ihr Coach Matthias Grünewald, der seinen Schützlingen in jener Zeit täglich Pläne für ein improvisiertes individuelles Heim-Training etwa mit Kleingeräten oder, wo vorhanden, auf dem Garten-Trampolin übermittelte. Dabei baute er auch kleine Wettbewerbe ein - etwa den, wer zwischen zwei Stühlen die meisten Rückschwünge zum Handstand schafft. „Das war schon deswegen wichtig, weil nach unserem Wiedereinstieg ins reguläre Training dann freilich monatelang und praktisch den ganzen Sommer über sämtliche Wettkämpfe ausfielen.“

Bester seines Jahrgangs

Ausgerechnet am allerletzten Wochenende vor Beginn des zweiten Lockdowns sind jedoch, gebündelt in einer Art Kombi-Veranstaltung, sowohl der Teamwettbewerb Deutschland-Pokal als auch die Deutschen Jugend-Meisterschaften ausgetragen worden. Und zwar mit einigem Erfolg für die in Halle trainierenden Turntalente: Sachsen-Anhalts Auswahl verbuchte beim Deutschland-Pokal der 13- und 14-Jährigen den zweiten Rang. In der Mehrkampf-Einzelwertung des nationalen Championats belegte Travis Pichler im genannten Altersbereich zudem Platz sechs und - bezogen nur auf seinen Jahrgang - sogar die Spitzenposition.

Die Schulaufgaben fürs Distanz-Lernen - hier im Fach Geografie - werden direkt in einem Nebenraum des Turn-Landesleistungszentrums erledigt: Travis Pichler (vorn) mit seinen Trainingsgefährten Elias Jaffer (l.) und Joshua Tandel. (Foto: Andreas Löffler)

„Mit darüber hinaus Bronze am Reck, Rang vier beim Sprung sowie - nach einem Patzer - Platz sechs am Boden, seiner eigentlichen Paradedisziplin, hat Travis dort einmal mehr sein enormes Potenzial unterstrichen. Wenn er aufblitzen lässt, was er so draufhat, ist das echt was fürs Auge“, lobt Trainer Matthias Grünewald, wenngleich er seinem Schützling „da und dort noch mehr mentale Klarheit“ wünscht. Dass der 13-jährige Pichler deutschlandweit zu den Top-Talenten zählt, hat er zudem bei einer unlängst von Junioren-Bundestrainer Jens Milbradt (der früher selbst in Halle turnte) anberaumten Leistungsüberprüfung nachgewiesen - dieses Mal mit Rang fünf.

Distanz-Lernen gleich nebenan

Last but not least wurde der ehemalige Karsdorfer bei den am zurückliegenden Wochenende durchgeführten Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalts von seinem besten Kumpel und Teamkollegen Elias Jaffer erst in der allerletzten Sekunde noch von der Spitze auf den zweiten Platz verwiesen, was übrigens erneut einem Patzer bei seiner Bodenübung geschuldet war.

Vince Renner, ebenfalls aus Karsdorf, kann derzeit krankheitsbedingt überhaupt nicht trainieren. (Foto: Andreas Löffler)

Ob die diesjährigen Deutschen Nachwuchs-Meisterschaften wie geplant vom 13. bis 15. Mai in Leipzig stattfinden können, steht angesichts der aktuellen Pandemie-Lage noch in den Sternen. Wie insgesamt die Umstände so unvorhersehbar wie tendenziell beschwerlich bleiben. Travis Pichler etwa ist fürs Erste aus dem Internat der Sportschule zurück zu seinen inzwischen in Merseburg wohnenden Eltern gezogen - mit allen Konsequenzen wie etwa den zeitraubenden täglichen Fahrwegen früh am Morgen sowie abends. Immerhin kann er die Zeit zwischen seinen Trainingseinheiten sinnvoll fürs Distanz-Lernen nutzen: Direkt im Gebäude des Turn-Landesleistungszentrums in Halle sind entsprechende, mit WLAN und Kaffeeküche ausgestattete Räumlichkeiten vorhanden.

Bleibt zu hoffen, dass für Travis Pichler wie auch für dessen Karsdorfer Gefährten Vince Renner in Abwandlung des Eingangs-Zitats bald gelten möge: „Erst hat man Glück, und dann kommt auch noch Erfolg dazu.“ (Andreas Löffler)