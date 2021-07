Henry Fairs musiziert zum Auftakt des diesjährigen Internationalen Orgelsommers

Naumburg - Für Naumburgs Wenzelsorganist Nicolas Berndt naht eine Premiere: Der Auftakt in den erstmals von ihm organisierten Internationalen Orgelsommer an St. Wenzel, den er unter die Überschrift „Geburtstag einer Königin - 275 Jahre Hildebrandt-Orgel“ stellte. Im vergangenen Jahr war coronabedingt der Orgelsommer - damals noch mit Musikern, die Berndts Vorgänger David Franke engagiert hatte - ausgefallen. Dieses Jahr nun wird wieder vom 2. Juli bis Ende August jeden Freitag ab 19.30 Uhr die weltberühmte Hildebrandt-Orgel erklingen - gespielt von internationalen Organisten. Der morgige Auftakt der städtischen Konzertreihe sollte von Magne Harry Draagen, Domorganist und leitenden Domkantor am Nidaros-Dom in Trondheim, gestaltet werden. Doch die Corona-Bedingungen durchkreuzten diesen Plan. So hätte sich Draagen nach den in Norwegen derzeit geltenden Corona-Bestimmungen nach seinem Besuch in Deutschland in eine zweiwöchige Quarantäne begeben müssen. Daher sagte er seine Teilnahme ab. Wenzelsorganist Berndt begab sich sofort auf die Suche nach einem Ersatz und wurde fündig.

So ist am Freitag, 2. Juli, ab 19.30 Uhr an der Hildebrandt-Orgel Henry Fairs zu erleben. „Wie für diesen sind auch für die weiteren Konzertbesuche keine Corona-Tests nötig. Es werden nur die Kontaktdaten aufgenommen und diese vier Wochen später vernichtet“, teilt die Stadt Naumburg mit. Henry Fairs, Professor für künstlerisches Orgelspiel an der Universität der Künste Berlin, bringt Werke wie von Bach, Byrd, Frescobaldi oder Muffat zu Gehör. Der Organist wurde in Hereford, England geboren, wo er seinen musikalischen Weg als Chorknabe am Leominster Priory begann. Er studierte am Birmingham Conservatoire und schloss dort mit den höchsten Auszeichnungen ab. Ein Stipendium der Countess of Munster Trust ermöglichte ihm ein Aufbaustudium in Paris, Köln und Wien. Fairs geht heute einer Lehr- und Konzerttätigkeit nach und ist mehrfacher Preisträger internationaler Orgelwettbewerbe.

Karten zu zwölf, ermäßigt neun Euro gibt es in der Tourist-Information Naumburg, Markt 6, Telefon 03445/273125, oder an der Abendkasse und einen Überblick über die einzelnen Konzerte unter www.hildebrandt-orgel.de