Helfen in der Not ohne viele Fragen

Naumburg - Es sei nicht die Hilfe Ost für West gewesen, sondern ein Beispiel des Zusammenhaltes im wiedervereinten Deutschland, griff Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) in seiner Rede zum Tag der Deutschen Einheit eine Äußerung der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf. Traditionell hatte die Stadt Naumburg am 3. Oktober zu einem Empfang eingeladen, der am Sonntagvormittag coronabedingt im kleinen Rahmen in der Rathausdiele stattfand.

Neben dem Vorsitzenden des Gemeinderates, Jörg Schütze (CDU), sowie weiteren Gemeinderäten und Gästen konnte Müller dazu Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Naumburg sowie Rettungskräfte aus dem Kreisverband Naumburg/Nebra des Deutschen Roten Kreuzes begrüßen.

Mit Treffen Tradition fortgesetzt

Wie seine Vorgänger Bernward Küper und Hilmar Preißer (CDU), die ebenfalls zu den Gästen gehörten, setzte Müller damit die Tradition fort, mit dem Treffen zum Tag der Deutschen Einheit Naumburger Bürger zu ehren, die sich für das Gemeinwohl in besonderer Weise engagieren. So bei der Hilfe für die von der Flut Mitte Juli unter anderem in der Region der Naumburger Partnerstadt Aachen betroffenen Menschen. Über 180 Tote und eine Vielzahl von Verletzten sowie ein in die Milliarden Euro gehender materialer Schaden gehören zur verheerenden Bilanz dieser Flutkatastrophe.

Als Susann Pastuschek aus Bad Kösen von den Folgen der Flut erfuhr, organisierte sie in der Kurstadt spontan eine Sammelstelle für Hilfsgüter. Ihr Mann, Christian Becker, wiederum sorgte dafür, das vier Hilfstransporte ausgerüstet und von ihm mit weiteren Helfern in das Flutgebiet gesteuert werden konnten. Vor Ort half ebenso Matthias Rauchbach. Und je eine Woche im Einsatz als Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes waren Maria Busch und Patrick Schirner. Sie alle erhielten für ihr Wirken Ehrenurkunden des Oberbürgermeisters sowie Gutscheine des Innenstadtvereins.

Schönburger bringt Technik nach Aachen

Gleiches galt Steffen Wels aus Schönburg. Er sei zwar kein Naumburger, habe aber sofort bei der Stadtverwaltung angefragt, wie er helfen könne und sei mit dem eigenen Auto nach Aachen gefahren, um dringend benötigte Technik dorthin zu bringen, hob Müller hervor.

Für ihr mutiges, schnelles und kompetentes Handeln waren zuvor Benni Battke und Oliver Schmidtke von der Freiwilligen Feuerwehr Naumburg sowie die Rettungskräfte Max Rauchbach und Enrico Rauch vom Deutschen Roten Kreuz von Oberbürgermeister Müller ebenfalls geehrt worden. Sie hatten bei den Bränden am 5. Februar und 3. März in Naumburg dazu beigetragen, dass zahlreiche Bewohner zweier Wohnhäuser gerettet werden konnten. Jeweils zwei Bewohner jedoch hatten nur noch leblos aus den Brandhäusern geborgen werden können. Im Zusammenhang mit den Ehrungen dankte der Oberbürgermeister allen, die sich in der Stadt innerhalb der Bürgerschaft auf vielfältige Weise ehrenamtlich engagieren.