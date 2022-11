Heißes Lebenselixier - 99-Jähriger aus Dorndorf ältester Sauna-Besucher des Kösalina

Bad Kösen - Herbert Churt aus Dorndorf liebt es, so richtig ins Schwitzen zu kommen - nicht bei der Arbeit, sondern beim Entspannen. Und das nicht irgendwo, sondern in der Sauna des Kurmittelzentrums Kösalina in Bad Kösen. Soweit, so einigermaßen unspektakulär. Allerdings: Churt ist nicht nur der älteste Besucher der Saunalandschaft, er beging dort auch seinen 99. Geburtstag.

