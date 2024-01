Heimpremiere zum Vergessen in Weißenfels, Krimi mit halbem Happy End in Görlitz

Weissenfels/Plotha. - Ob er es schon bereut habe, dass er den Job bei den Burgenländern übernommen hat, wurde Fabian Kunze nach seinem Heimdebüt am Samstagabend in der Weißenfelser Stadthalle nicht nur von unserer Zeitung gefragt. Der neue Trainer der HCB-Männer antwortet professionell: „Nein, wobei wir uns das natürlich ganz anders vorgestellt haben.“ Mit der 25:40-Niederlage gegen den Tabellenfünften Oranienburger HC fiel die Premiere des Sachsen vor eigenem Publikum in der 3. Liga, Staffel Nord-Ost, mehr als ernüchternd aus. Kunzes Team ließ in dieser Partie so ziemlich alles vermissen, was es braucht, um die Klasse zu halten.