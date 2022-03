HCB-Zweite verliert trotz Hilfe „von oben“

Einige Drittliga-Spieler sind mit an Bord, Burgenländer haben aber Probleme in der Abwehr.

Plotha - Weil das Drittliga-Team zum Abschluss der Hauptrunde unfreiwillig spielfrei war (Tageblatt/MZ berichtete über die Absage der gastgebenden Hildesheimer), konnten einige Akteure dieser Mannschaft am Sonntagnachmittag bei der HCB-Reserve in der Sachsen-Anhalt-Liga aushelfen. Keeper Marius Göbner, Linksaußen Laurenz Kröber und Rückraumspieler Kevin Szep-Kis durften dies wegen ihres noch jungen Alters (das Hin-und-her-Wechseln ist ihnen - ohne Fristen einhalten zu müssen - erlaubt), Routinier Florian Pfeiffer indes wegen seiner Zwei-Spiele-Sperre aufgrund einer Blauen Karte; deshalb war er in den vergangenen Wochen nicht für die Erste der Burgenländer aufgelaufen. Und weil sich die Trainer der HCB-Reserve in Corona-Quarantäne befanden, sprang auch noch Drittliga-Coach Steffen Baumgart auf der Bank der Hausherren ein.

Trotz dieser Verstärkungen unterlagen die Gastgeber in Plotha dem SV Oebisfelde, der deshalb auf den dritten Tabellenplatz kletterte, knapp mit 34:35. „Die Gäste haben das nicht schlecht gemacht, ihren Stiefel runterspielt und mit dem letzten Angriff den Siegtreffer erzielt“, berichtet Clubpräsident Uwe Gering, der die Partie in Plotha verfolgte. Zum Gewinn eines Punktes oder gar zu einem möglichen Sieg habe eine bessere Abwehrarbeit gefehlt, meint der HCB-Chef: „Da hatten wir nicht die nötige Abstimmung. Wichtige Zweikämpfe gingen deshalb verloren.“ Lob zollte Gering den beiden jungen Außen Laurenz Kröber (links, vier Tore) und Bastian Pohl (rechts, sechs Treffer).

Am kommenden Sonntag gastiert die Burgenland-Zweite zum Kellerduell bei Schlusslicht Post Magdeburg; da ist ein Sieg für die HCB-Vertretung Pflicht. Eventuell kann sie dann wieder auf Hilfe „von oben“ hoffen, denn die Abstiegsrunde in der 3. Liga beginnt erst am letzten März-Wochenende. Noch stehen nicht alle Gegner der Baumgart-Schützlinge in der Gruppe I fest. Sicher ist jedoch, dass die Burgenländer mit zwei Auswärtsspielen beginnen werden: zunächst beim Siebenten der Hauptrunden-Staffel A (HSG Ostsee oder Hamburg-Barmbek), eine Woche später dann beim Zwölften der Staffel B, TV Bissendorf-Holte

STATISTIK - Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: HC Burgenland II - SV Oebisfelde 34:35 (18:17). HCB II: Marius Göbner, Max Knoblauch; Tom-Erik Röhrborn 3, Christian Haufe 1, Eric Emmerich, Kevin Szep-Kis 10, Bastian Pohl 6, Ants Benecke, Florian Pfeiffer 4, Laurenz Kröber 4, Jakob Aumann, Paul Zänker 6/4, Martin Tillmann - Siebenmeter: HCB II 4/4, Oebisfelde 4/3; Zeitstrafen: HCB II 4, Oebisfelde 3.

Am kommenden Wochenende ist das Drittliga-Team des HCB spielfrei. Die zweite Männermannschaft tritt am Sonntag, 20. März, 15 Uhr, beim Post SV Magdeburg an. Bereits am Samstag, 19. März, haben die HCB-Frauen in der Mitteldeutschen Oberliga den HBV Jena zu Gast. Anwurf ist um 17 Uhr in der Sporthalle Plotha.