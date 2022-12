HCB-Trainer Kairis übernimmt Doppel-Schicht

Naumburg/Köthen - Werden nach einer anstrengenden Hinrunde Schönheitspunkte verteilt? Muss man am letzten Spieltag vor Weihnachten nach vielen Wochen mit harten Spielen und diversen Verletzungen noch mal ein Feuerwerk abbrennen. Oder heißt es: Hauptsache gewinnen?

Die Oberliga-Handballer des HC Burgenland werden wohl Letzteres unterschreiben. Ihr Jahresabschluss gegen den HC Aschersleben geriet zwar über weite Strecken zu einer zähen Angelegenheit. Am Ende aber standen am Samstagabend im Naumburger „Euroville“ ein deutlicher 28:20-Erfolg und die Verteidigung der Oberliga-Tabellenspitze. Mit drei Minuspunkten geht der HCB nun also als Erster ins neue Jahr, gefolgt von der HG Köthen (22:4) und dem USV Halle (20:6).

Gegen die Ascherslebener mussten die Gastgeber im „Euroville“ verletzungs- beziehungsweise krankheitsbedingt auf ihren Kapitän Kenny Dober sowie auf Stefan Remke, Kevin Szep-Kis und Keeper Marian Voigt verzichten. Trotz dieser Schwächung starteten sie gut in die Partie, legten beim 5:1 und 10:5 schon mal kräftig vor. Doch in den Modus „sicheres Verwalten“ kam der Spitzenreiter danach nie so richtig. Aschersleben bot dem Favoriten Paroli, verkürzte etwa auf 11:9 und lag auch beim 14:11-Halbzeitstand zugunsten der Burgenländer noch in Schlagdistanz. Dass es da nicht sogar noch enger zuging, lag an HCB-Torhüter Marius Göbner, der einige schöne Paraden zeigen konnte.

Nachdem die Ascherslebener nach dem Seitenwechsel durch Andreas Rojewski, den ehemaligen Nationalmannschafts- und Bundesligaspieler (SC Magdeburg und SC DHfK Leipzig), sogar auf 18:17 herangekommen waren, strafften sich die Hausherren jedoch, warfen vier Tore in Folge und bogen so in Richtung Heimsieg ab. Treffsicherster HCB-Akteur war Neuzugang Marc Esche, der achtmal einnetzen konnte, davon - als Vertreter von Dober und Szep-Kis - dreimal von der Siebenmeter-Markierung.

Mitteldeutsche Oberliga, Männer: HC Burgenland - HC Aschersleben 28:20 (14:11). HCB: Marius Göbner, Max Knoblauch; Laurenz Kröber 2, Niklas Seifert, Steve Baumgärtel 3, Tim Bielzer 3, Florian Pfeiffer 1, Mirco Fritzsche, Richard Vogel 3, Tom Hanner 5, Marcel Popa 3, Marc Esche 8/3, Janko Pesic - Siebenmeter: HCB 4/3, Aschersleben 1/0; Zeitstrafen: HCB 2, Aschersleben 3 (plus eine Rote Karte).

Obwohl er am Seitenrand stehen/sitzen durfte und nicht über die Platte flitzen musste, war der Samstag übrigens für Svajunas Kairis am stressigsten. Und das lag daran, dass er eine Doppelschicht absolvierte. Mit Anwurf um 16 Uhr saß er zur Unterstützung von Spielertrainer Marcus Deibicht als Coach der HCB-Zweiten auf der Bank. Nicht aber in Naumburg, sondern bei deren Sachsen-Anhalt-Liga-Gastspiel in Köthen. Dies war noch einigermaßen nachvollziehbar, lebt doch der Litauer mit seiner handballverrückten Familie in der Nähe von Köthen. Gleich nach Spielschluss machte sich Kairis dann aber auf die Socken, um am Abend pünktlich im über 100 Kilometer entfernten Euroville seine Oberliga-Erste coachen zu können.

Immerhin war es dieser besondere Einsatz auch wert. Der Tabellenvorletzte HCB II schaffte bei der HG-Reserve den dringend benötigten zweiten Saisonsieg und zog nach Punkten mit den Gastgebern gleich, konnte somit also die Chancen auf den erhofften Klassenerhalt wahren. Nach einer starken ersten Halbzeit lagen die Mannen aus Naumburg und Plotha zur Halbzeit mit vier Treffern vorn, ehe es im zweiten Durchgang noch einmal so richtig spannend wurde. Mehr als der Anschlusstreffer zum 25:26 gelang den Köthenern in der Schlussphase aber nicht, so dass Svajunas Kairis bereits mit sehr guter Laune zum Aschersleben-Match in die Domstadt düsen konnte.

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: HG Köthen II - Burgenland II 25:26 (11:15). HCB II: Max Knoblauch, Jakob Aumann (54. Minute Rote Karte); Marcus Deibicht, Eric Emmerich 2, Tim Kurrat 4, Stefan Wallis, Lucas Haucke 5, Stephan Fichtner 6, Laurenz Kröber 1, Paul Zänker 8/3, Stephan Paatzsch, Jonas Hassenmeier - Siebenmeter: Köthen II 4/2, HCB II 4/3; Zeitstrafen: Köthen II 4, HCB II 3.