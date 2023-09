Mit zwei Litauern, einem Serben und drei Ungarn gehen die von großem Verletzungspech geplagten Burgenländer in die neue Saison der 3. Liga. Erstes Heimspiel am Samstag in Hohenmölsen.

Bei der offiziellen Saisoneröffnung des HC Burgenland in der „Orangerie“ in Großjena war Moderator Patrick Fritzsche erstmals im Einsatz. Er soll bei einem Großteil der Heimspiele als Hallensprecher in Aktion treten.

Naumburg/Hohenmölsen - Eine von zahlreichen Verletzungen geprägte Vorbereitung ist beendet, nun starten die Handballmänner von Aufsteiger HC Burgenland in die neue Saison der 3. Liga, Staffel Nordost. Erster Gegner am Samstag ab 19 Uhr in der Hohenmölsener Glückauf-Sporthalle ist die HSG Ostsee Neustadt/ Grömitz - übrigens wie schon bei der Drittliga-Premiere des HCB vor drei Jahren, damals im Naumburger „Euroville“. Tageblatt/MZ stimmt mit den wichtigsten Informationen rund um das Team der Burgenländer auf den Meisterschaftsauftakt ein.

Die Mannschaft

Beim HCB geht es jetzt viel internationaler zu: Zwei Litauer (Trainer Svajunas Kairis und der vom SV Plauen-Oberlosa gekommene Torwart Benas Vaicekauskas), ein Serbe (Linkshänder Strahinja Vucetic, Neuzugang von der SG Pirna/Heidenau) und drei Ungarn (die beiden Rechtsaußen Richard Vagner und Erik Berényi, vom SV Hermsdorf gekommen, sowie Rückraumakteur Soma Lukazs) prägen das umgekrempelte Team der Burgenländer. Auch Linkshänder Lennart Gliese vom Dessau-Roßlauer HV, Kreisläufer Leon Wellner vom HC Elbflorenz Dresden, beide aus der 2. Bundesliga, sowie Linksaußen Michael Günther vom bisherigen Oberliga-Konkurrenten Concordia Delitzsch sind im Sommer verpflichtet worden.

Die aktuelle Form

Das extreme Verletzungspech in der Saisonvorbereitung (wir berichteten) „ist natürlich maximal unglücklich“, sagt HCB-Trainer Svajunas Kairis. Deshalb seien auch die letzten Testspiele gegen Apolda, Jena, Staßfurt und Werder abgesagt worden. „Wir können nicht nur mit sechs Feldspielern und einem Torwart antreten. Das macht keinen Sinn, da ist das Risiko, dass sich weitere Akteure verletzen, viel zu groß“, so Kairis. Es sei jetzt wichtig, die Ruhe zu bewahren. „Ich kann ja nicht zaubern, muss die Situation so annehmen, wie sie ist.“

Das Training sei in den vergangenen Wochen mehr Improvisation als gezielte Vorbereitung gewesen; die Arbeit in Kleingruppen habe zwangsläufig im Vordergrund gestanden. Froh sei er gewesen, gibt der litauische Coach zu, dass er in der Einheit am Mittwochabend endlich mal wieder sechs gegen sechs spielen lassen konnte. „Aber man konnte da deutlich erkennen, dass die Abstimmung fehlt - was allerdings kein Wunder ist.“

Der Auftaktgegner

„Die HSG Ostsee hat sehr schnelle Spieler, da müssen wir unser Rückzugsverhalten noch verbessern“, sagt Svajunas Kairis. Im Sommer hat Neustadt/Grömitz Marten Most von der SG Hamburg-Nord für den rechten Rückraum verpflichtet. Außerdem holte man die Brüder Jannes und Leif Haack aus dem Nachwuchs des THW Kiel. Zum neuen HSG-Team gehört auch Rückkehrer Mattis Potratz; der Linksaußen hatte zwischenzeitlich beim VfL Lübeck-Schwartau gespielt. Trainer der Mannschaft ist jetzt Nico Kibat, der den langjährigen Coach Jens Häusler abgelöst hat. In der vergangenen Saison hatte die HSG Ostsee in der Staffel Nord der 3. Liga Rang acht belegt.

Weitere Kontrahenten der Burgenländer in der Nordost-Staffel sind die U-23-Teams der Bundesligisten SC Magdeburg, Füchse Berlin und SC DHfK Leipzig, Anhalt Bernburg, die SG Hamburg-Nord, der TSV Anderten, der MTV Braunschweig, der HC Empor Rostock, der HSV Insel Usedom, der Oranienburger HC, der TV Altenholz, der Stralsunder HV, der TSV Burgdorf und die HSG Eider Harde.

Die Heimspielstätten

Weil es im Naumburger „Euroville“ nicht genügend freie Termine gab (wir berichteten), weicht der HCB in der bevorstehenden Drittliga-Saison nicht nur wie geplant in die Stadthalle Weißenfels aus, sondern auch in die Glückauf-Sporthalle Hohenmölsen. Dort findet am morgigen Samstag auch die Auftaktpartie gegen die HSG Ostsee statt. Das zweite Heimspiel der neuen Serie gegen die SG Hamburg-Nord wird am Samstag, 16. September, 19 Uhr, im „Wolfsbau“, der Spielstätte des Bundesligisten Syntainics MBC in Weißenfels, ausgetragen. „Fakt ist, dass wir in diesem Kalenderjahr nicht mehr in Naumburg spielen werden. Für 2024 wollen wir aber zusammen mit den Euroville-Verantwortlichen nach möglichen freien Terminen suchen“, sagt HCB-Präsident Uwe Gering.

Neu bei einem Großteil der Heimspiele der Burgenländer ist der Hallensprecher: Patrick Fritzsche, der auch für den MDR moderiert und kommentiert (zum Beispiel Fußball-Drittligaspiele im Radio). Er soll dem Publikum einheizen. Bereits beim Sponsorenempfang zur offiziellen Saisoneröffnung des Clubs am vergangenen Freitag in der „Orangerie“ in Großjena hatte er seinen ersten Einsatz am HCB-Mikrofon. An diesem wird sich Fritzsche künftig mit Stephan Meyer, der selbst noch in der zweiten Mannschaft aktiv ist, abwechseln.

Die Eintrittspreise

Bei den Drittliga-Heimspielen der Handballmänner des HC Burgenland in der Saison 2023/24 kostet der Eintritt zehn Euro, ermäßigt (dies gilt auch für die erwachsenen Mitglieder des Vereins) sieben Euro. Jugendliche Vereinsmitglieder zahlen fünf Euro. Für Kinder bis zehn Jahre ist der Eintritt frei.