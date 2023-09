Burgenländer bieten ihrem Anhang am Samstag einen Heimspiel-Doppelpack in der Weißenfelser Stadthalle.

Am Samstag, 16. September, können die Fans des HC Burgenland in der Weißenfelser Stadthalle die Heimspiele der Drittliga-Männer und der Oberliga-Frauen erleben. Kombitickets im Vorverkauf gibt es bei unserer Zeitung.

Weißenfels - Dort, wo sonst die Basketball-Profis des Syntainics MBC ihre Bundesliga-Heimspiele bestreiten, wird den Anhängern des HC Burgenland, aber natürlich auch dem neutralen Publikum am morgigen Sonnabend höherklassiger Handballsport geboten - und das gleich im Doppelpack. In der Weißenfelser Stadthalle werden ab 15 Uhr zunächst die HCB-Frauen versuchen, gegen die Kombination Apolda/Großschwabhausen die ersten Zähler in der neuen Saison in der Mitteldeutschen Oberliga einzufahren, ehe dann ab 19 Uhr die Drittliga-Partie der Männer zwischen den Burgenländern und der SG Hamburg-Nord angepfiffen wird.

Spezieller Untergrund

Die Verantwortlichen des gastgebenden Clubs um Präsident Uwe Gering hatten am 1. Mai dieses Jahres an selber Stelle bereits einen „Versuchsballon“ gestartet. „Wir brauchen einfach mehr Zuschauer“, hatte Gering damals den Hauptgrund für den (zunächst einmaligen) Umzug nach Weißenfels genannt. Der erfolgreichen Premiere - nicht nur sportlich, weil gegen Freiberg ein Sieg gelang, sondern auch von der Resonanz des Publikums her - sollten weitere Partien im „Wolfsbau“ folgen. Nun ist es also so weit.

„Wir hoffen auf 500 bis 700 Zuschauer - und auf vier Punkte“, sagt Präsident Gering, der sich über das Entgegenkommen des Hallenbetreibers freut. Die Hälfte der Kosten für das Auslegen eines speziellen Sportbelags namens Gerflor, der für ein Handballspiel benötigt wird, werde vom Sport- und Freizeitbetrieb der Stadt Weißenfels getragen, habe ihm dessen Chef Serge Musengeshi zugesichert. Zudem könne der HCB das Catering für die Gäste in der Stadthalle selbst übernehmen, berichtet Uwe Gering.

Natürlich freue man sich über jede Art der Fremdnutzung wie jetzt durch die Handballer. „Am bevorstehenden Wochenende ist es auch noch so, dass die Floorballer des UHC am Sonntag auf demselben Belag spielen können. Diese Doppelnutzung macht es natürlich leichter, hält den Aufwand ein wenig in Grenzen“, berichtet der stellvertretende Betriebsleiter Robert Hoyer, der für die Stadthalle verantwortlich ist. Mitarbeiter des Eigenbetriebs würden den Belag verlegen und wieder entfernen. Das gelte auch für das nächste Heimspiel der HCB-Männer im „Wolfsbau“ am Samstag, 7. Oktober, gegen den TSV Anderten.

HCB-Spieler Stefan Remke beim "Versuchsballon" am 1. Mai in der Weißenfelser Stadthalle gegen Freiberg. (Foto: Andreas Löffler)

Morgen werden die Schützlinge von Svajunas Kairis aber erst einmal versuchen, die Punkte Nummer drei und vier nach der Rückkehr in die 3. Liga einzufahren. Wie schon zum Saisonauftakt, als sie die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz in Hohenmölsen mit 24:20 bezwangen, erwarten sie Gäste aus dem Norden: die SG Hamburg-Nord. Die Hansestädter, die mit je sechs Zu- und Abgängen wie der HCB einen großen Kaderumbruch hinter sich haben, kommen mit der Empfehlung eines 24:24 gegen den Vorjahresdritten Stralsunder HV in den Burgenlandkreis. „Wir fahren die 425 Kilometer nicht, um ohne Punkte wieder heimzukehren“, wird SG-Trainer Matthias Steinkamp auf der Homepage seines Vereins zitiert. Zum Saisonauftakt hatten die morgigen Gäste bei der HSG Eider Harde klar mit 21:34 verloren.

Vergünstigte Tickets bei Tageblatt/MZ

Für die Heimspiele der HCB-Männer in der 3. Liga kann man ab sofort Vollzahler-Eintrittskarten im Vorverkauf bei Tageblatt/MZ erwerben. Die Tickets gibt es in der Geschäftsstelle unserer Zeitung in Naumburg, Salzstraße 8, zum reduzierten Vorverkaufspreis von neun Euro. Für den „Doppelpack“ am morgigen Samstag in der Weißenfelser Stadthalle - ab 15 Uhr spielen die Burgenland-Frauen gegen Apolda/Großschwabhausen, ab 19 Uhr die Männer des Clubs gegen die SG Hamburg-Nord - werden kombinierte Tickets zum reduzierten Vorverkaufspreis von 13 Euro angeboten. tokDie Tageblatt/MZ-Geschäftsstelle in Naumburg, Salzstraße 8, ist montags bis freitags von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Telefonisch erreichbar ist sie unter 03445/2307830.