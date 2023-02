Burgenländer empfangen am Samstagabend in Plotha die Apoldaer, für die ein Ex-Teamkollege trifft und trifft und trifft. Frauen des Clubs können Spitzenreiter werden.

Naumburg/Plotha - Wenn es einmal läuft, dann läuft’s! So oder so ähnlich könnte man die ersten Wochen des neuen Jahres aus Sicht der Oberliga-Männer des HC Burgenland beschreiben. Da waren zunächst die beiden noch ausstehenden Hinrundenspiele gegen die ärgsten Verfolger Halle und Köthen - gewonnen! Dann folgte zum Rückrundenauftakt die schwere Partie beim erstarkten HSV Bad Blankenburg - nach spannendem Verlauf und mit dem knappsten aller Vorsprünge ebenfalls gewonnen! Und weil auch die Konkurrenz mitspielte - sprich: sich den einen oder anderen Patzer erlaubte -, beträgt der Vorsprung von Spitzenreiter HCB nun komfortable fünf Punkte.

Das sei aber nichts, worauf man sich ausruhen könne, sagt Tom Hanner. Der erfahrene Rückraumspieler, der auf der halbrechten Position im Angriff gesetzt ist und auch in der Abwehr seinen Mann steht, spielt nach seinem Wechsel vom Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV bereits seine vierte Saison bei den Burgenländern. „Klar, dass Köthen zuletzt gegen Glauchau/Meerane verliert, hatte man nicht unbedingt erwarten können, und wir sind sicher nicht böse darüber. Doch wir schauen eigentlich nicht auf die anderen Teams. Wenn wir unser Potenzial ausschöpfen, gewinnen wir unsere Spiele, und das ist das Wichtigste“, so der Linkshänder, der vor knapp einem Monat 30 Jahre alt geworden ist. Er fühle sich aber nicht so. „Das ist nur eine Zahl“, meint Hanner, dessen Vertrag beim HCB noch bis Ende Juni 2024 läuft.

Schindler ist der Toptorjäger

Der Leipziger, der zu den eingangs erwähnten drei Siegen in diesem Kalenderjahr insgesamt neun Treffer beigesteuert hat, ist nach einer mehr als zweimonatigen Verletzungspause in der ersten Saisonhälfte inzwischen wieder topfit. „Ich hatte mir einen doppelten Außenbandriss am rechten Sprunggelenk und auch einen Innenbandanriss zugezogen, konnte mich peu à peu im Training herankämpfen und sogar etwas früher als von den Ärzten prophezeit Ende November mein Comeback auf dem Parkett feiern“, blickt Tom Hanner zurück. Inzwischen leistet er mit stabil guten Leistungen Woche für Woche seinen Beitrag zum erfolgreichen Abschneiden des HCB-Teams, das auf direktem Weg in die 3. Liga zurückkehren will.

Nächster Gegner der Burgenländer ist am morgigen Samstag ab 20 Uhr in Plotha eine Mannschaft ganz aus der Nähe: der HSV Apolda. Gegen die Thüringer, die mit 8:22 Punkten aktuell auf Platz 14 der Mitteldeutschen Oberliga liegen, aber mit einem Spiel im Rückstand sind, hatten Hanner (damals sechsfacher Torschütze) & Co. die Hinrundenpartie deutlich mit 37:26 für sich entschieden. Bester Werfer der Apoldaer und mit insgesamt 137 Toren (9,13 im Schnitt pro Spiel!) auch der gesamten Liga ist Jan „Oskar“ Schindler, der zwei Jahre Teamkollege von Tom Hanner beim HCB war. „Ich gönne ihm das. Oskar ist dort eine absolute Führungspersönlichkeit. Er übernimmt Verantwortung“, sagt Hanner. „Gegen uns wird er aber hoffentlich nicht so oft treffen.“

HCB-Frauen winkt Platz eins

Während die zweite Männermannschaft des HCB an diesem und auch am nächsten Wochenende in der Sachsen-Anhalt-Liga spielfrei ist, bekommen es die Burgenland-Frauen in der Oberliga am Sonntag mit der auf Platz sechs liegenden Reserve des Zweitligisten HC Leipzig zu tun. Anwurf ist um 13.15 Uhr in der Sporthalle Brüderstraße. Beide Teams trennen drei Plätze und sieben Punkte. Mit einem Sieg - und wenn der jetzige Tabellenzweite BSV Zwickau II in Chemnitz nicht gewinnt - könnten die von Sascha Meiner trainierten HCB-Frauen vor der dann folgenden vierwöchigen Spielpause auf Platz eins vorrücken.