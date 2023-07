Plotha - Dem Meisterstück folgt der Neubeginn: Nach dem Gewinn des mitteldeutschen Titels und der damit verbundenen direkten Rückkehr in die 3. Liga sind die Handballmänner des HC Burgenland am Dienstagabend in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. Nicht nur mit einem ziemlich runderneuerten Kader, sondern auch mit einem in dieser Form beim Club ungewohnten Auftaktprogramm. Anstelle des sonst obligatorischen Cooper-Tests, bei dem in zwölf Minuten so viele Meter wie möglich zurückgelegt werden müssen (zuzüglich Überprüfung der Laktatwerte im Blut), standen ein Fußballspiel in der Plothaer Sporthalle und ein lockeres Läufchen auf dem Plan.

Zum Traingsauftakt gab es auch ein lockeres Läufchen - hier Paul Zänker (v.r.) und Keeper Marian Voigt sowie Kreisläufer Mirco Fritzsche (Nummer 10). (Foto: Torsten Biel)

„Wir haben volles Vertrauen in die Einstellung unserer Spieler und darin, dass sie sich in der Urlaubszeit auf angemessene Weise fitgehalten haben“, erklärt Steffen Baumgart, Sportlicher Leiter des HCB, die etwas andere Herangehensweise nach der Sommerpause. Und in diesem Grundvertrauen wurden die Verantwortlichen des Vereins nicht nur dadurch bestärkt, dass sie am Dienstag viele topfitte Akteure begrüßen konnten. Auch diejenigen Spieler, die aus Verletzungen kommen wie Stefan Remke (nach einer Schulter-OP wird er sicher frühestens im Oktober wieder voll zur Verfügung stehen), Richard Vogel, der sich drei Monate nach seiner Operation wegen eines Kreuzbandrisses (wir berichteten) derzeit in der Reha befindet, oder Neuzugang Lennart Gliese, der noch an einer Schambeinentzündung laboriert, zogen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zum Auftakt schon voll mit.

Vucetic heiratet in Serbien

Den größten Vertrauensvorschuss haben sich jedoch die Vorreiter aus dem bisherigen Kader um Kapitän Kenny Dober, Marc Esche und Tim Bielzer damit erarbeitet, dass sie um ein höheres Trainingspensum - vier- statt wie bisher dreimal pro Woche - gebeten haben. Von so viel Professionalität zeigt sich auch Svajunas Kairis beeindruckt. „Wenn man diese tolle Einstellung sieht, dann macht die Arbeit mit den Jungs gleich noch viel mehr Spaß“, sagt der in der Nähe von Köthen lebende litauische Erfolgstrainer, der am Mittwochabend wegen der Sperrung der A9 wie ein Teil seiner Schützlinge einen großen Umweg auf der Anreise zur zweiten Trainingseinheit in Kauf nehmen musste.

HCB-Coach Svajunas Kairis (v.r.) am Dienstagabend in Plotha mit Marcel Popa, Mannschaftsleiter Matthias Lisker, Kapitän Kenny Dober und Stefan Remke. (Foto: Torsten Biel)

Da konnte Kairis auch verschmerzen, dass er noch auf das eine oder andere Mosaiksteinchen des neuen Drittliga-Kaders verzichten musste. So fehlte der ungarische Rechtsaußen Richard Vagner berufsbedingt, und der für den rechten Rückraum eingeplante Strahinja Vucetic, der vom bisherigen Oberliga-Konkurrenten Pirna/Heidenau gekommen ist, heiratet am kommenden Wochenende in seiner serbischen Heimat. Der frisch gebackene Ehemann wird dann in etwa anderthalb Wochen zu seinem neuen Team stoßen. Dieses könnte auch ein junger ungarischer Rechtshänder verstärken, der dieser Tage beim HCB vorspielen wird. Für den linken Rückraum sucht der Club nämlich noch einen Shooter.

Acht Testspiele geplant

Bis zum Saisonauftakt in der 3. Liga am ersten September-Wochenende mit einer Heimpartie gegen die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz werden die HCB-Männer folgende Testspiele in der heimischen Sporthalle Plotha bestreiten: am Donnerstag, 3. August, gegen den bisherigen Oberliga-Rivalen USV Halle (18.30 Uhr), am Dienstag 8. August, gegen den künftigen Ligakonkurrenten Füchse Berlin II, am Freitag, 11., und Samstag, 12, August, gegen den tschechischen Erstligisten HBC Jicin sowie am Mittwoch, 16. August, 18.30 Uhr, gegen den HSV Apolda, am Freitag, 18. August, 19 Uhr, gegen Rot-Weiß Staßfurt (beide Mitteldeutsche Oberliga) und am Mittwoch, 23. August, 18.30 Uhr, gegen Oberliga-Absteiger HBV Jena. Zum Abschluss der Saisonvorbereitung gastieren die Burgenländer am Samstag, 26. August, bei Grün-Weiß Werder/Havel.

Zudem stehen ein Grillabend mit Mannschaftsleiter Matthias Lisker (noch in dieser Woche), eine teambildende Maßnahme in Morl (am Samstag, 29. Juli) sowie die offizielle Saisoneröffnung mit den Sponsoren (am Freitag, 25. August) auf dem Vorbereitungsprogramm des Mitteldeutschen Meisters und Drittliga-Rückkehrers.