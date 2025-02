HCB-Männer erreichen im Landesderby gegen das bisherige Schlusslicht Bernburg lediglich ein Remis, stoppen zumindest aber ihre Niederlagenserie. Burgenland-Frauen in der Regionalliga weiter souverän vorn.

HCB-Männer holen im Kellerduell nur einen Punkt, Burgenland-Frauen weiter an der Spitze

Franz Häcker (hier beim Wurf), der wegen eines ausgekugelten Fingers in den vergangenen Wochen außer Gefecht gesetzt gewesen war, erzielte im Kellerduell mit dem SV Anhalt neun Tore für die Burgenländer.

Naumburg. - Die gute Nachricht für alle, denen Handball-Drittligist HCB am Herzen liegt: Ihre Niederlagenserie konnten die Burgenländer nach neun Pleiten in Folge nun endlich stoppen. Die schlechte Nachricht: Zu einem Sieg hat es am Samstagabend im Naumburger „Euroville“ gegen das Schlusslicht aus Bernburg nicht gereicht. Mit einem 27:27 endete das Landesderby der Kellerkinder, die beide weiter um den Klassenerhalt bangen müssen, wie ein Blick auf die Tabelle (siehe Rubrik „Zahlenspiegel“) zeigt.