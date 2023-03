Burgenländer bauen Führung mit Sieg in Dresden und dank der Niederlage von Verfolger Köthen aus. Frauen des Clubs verteidigen Spitzenposition mit einem Remis.

Keeper Marian Voigt (l.) - hier im Heimspiel gegen Delitzsch - war mit seinen Paraden am Samstag beim HC Elbflorenz II einer der „Väter“ des Erfolgs der Burgenländer.

Dresden/Plotha - Das war mal wieder ein Spieltag ganz nach Svajunas Kairis’ Geschmack. Erst sah der litauische Trainer der Burgenland-Männer am Samstagabend in Dresden einen reifen, geschlossenen Auftritt seiner Schützlinge, der im souveränen 31:20-Erfolg bei der Zweitliga-Reserve des HC Elbflorenz gipfelte. Und dann erreichte ihn die Nachricht, dass Verfolger Köthen die beinahe zeitgleich ausgetragene Partie bei Rot-Weiß Staßfurt mit 30:32 verloren hat. Damit baute das HCB-Team seinen Vorsprung an der Spitze auf sechs Punkte aus. „Ich schaue eigentlich nicht auf die Konkurrenz, aber dieses Ergebnis hat uns natürlich in die Karten gespielt“, gibt Kairis zu.

Offensive Abwehr als Problem

Die Burgenländer, die auf ihren Kapitän Kenny Dober (Wadenprobleme und erkältet) verzichten mussten - für ihn rückte Paul Zänker als zweiter Linksaußen neben Laurenz Kröber ins Team -, hatten erneut eine Weile gebraucht, um ins Spiel zu finden. Nach zehn Minuten lagen sie mit 3:7 zurück, ehe Svajunas Kairis eine Auszeit nahm. „Dresden hat uns mit einer sehr offensiven 3:3-Deckung überrascht. Sonst sind wir von unseren Kontrahenten eigentlich immer nur eine 6:0-Abwehr gewöhnt. Darauf mussten wir uns erst einstellen“, berichtet der HCB-Coach. Kairis’ Worte trafen bei seinen Schützlingen auf offene Ohren, und bis zur Halbzeitpause wendeten sie das Blatt in eine eigene 17:11-Führung.

HCB-Trainer Svajunas Kairis (vorn, v.l.) lobte den Innenblock mit Tim Bielzer und Niklas Seifert (Nr. 8) für die Leistung in Dresden. (Foto: Torsten Biel)

Nach dem Seitenwechsel leisteten sich die Gäste eine kleine Schwächephase mit zu vielen technischen Fehlern, und die Sachsen kamen noch mal bis auf drei Tore (17:20) heran. Der Tabellenführer ließ allerdings nichts mehr anbrennen. „Wir können den Sonntag jetzt genießen, aber ab Montag richten wir dann schon den Fokus auf die schwere Partie gegen Plauen-Oberlosa“, so Kairis, der den starken Innenblock mit Tim Bielzer und Niklas Seifert sowie die Leistung von Keeper Marian Voigt nach dessen Einwechslung lobte. Am kommenden Samstag (20 Uhr, Naumburg, Euroville) haben die Burgenländer den Drittliga-Mitabsteiger aus Plauen zu Gast, gegen den sie im Hinspiel mit 27:32 die bislang einzige Saisonniederlage hinnehmen mussten. Zeit also für eine Revanche - und zwei weitere Punkte auf dem Weg Richtung Titelgewinn.

Mitteldeutsche Oberliga, Männer: HC Elbflorenz Dresden II - HC Burgenland 20:31 (11:17). HCB: Marian Voigt, Marius Göbner; Stefan Remke 2, Paul Zänker 2, Laurenz Kröber 3, Florian Pfeiffer 1, Niklas Seifert 1, Steve Baumgärtel 2, Tim Bielzer 6, Kevin Szep-Kis 3, Tom Hanner 1, Richard Vogel 5, Marcel Popa, Marc Esche 5, Janko Pesic; Siebenmeter: Dresden 2/1, HCB 2/0; Zeitstrafen: Dresden 3, HCB 3.

Auf diesem sind indes auch die HCB-Frauen in der Mitteldeutschen Oberliga. Wenngleich sie am Sonntagnachmittag in Plotha das Heimspiel gegen Vorjahresmeister TSV Niederndodeleben nicht gewinnen konnten. Doch Lea Guderian rettete den Gastgeberinnen mit einem verwandelten Siebenmeter zum 28:28-Endstand 14 Sekunden vor Schluss wenigstens noch einen Punkt, mit dem sie vorerst ihre Tabellenführung behaupteten. Zuvor hatte der HCB zwischenzeitlich mit sechs Toren zurückgelegen.

Baumgart-Team zeigt Moral

„Wir haben nur sehr schwer reingefunden in die Partie. Während die Gäste passsicher und stark im Umkehrspiel waren, sind wir nicht in den Positionsangriff gekommen und hatten Ladehemmung aus dem Rückraum“, berichtet Coach Steffen Baumgart. Dass sein Team aber große Moral zeigte und den Rückstand auch dank einer Steigerung in der Abwehr noch aufholte, wertete er als große Pluspunkte. „Wir sind noch mal mit einem blauen Auge davongekommen.“

Mitteldeutsche Oberliga, Frauen: HC Burgenland - TSV Niederndodeleben 28:28 (11:16). HCB: Wiebke Detjen, Kira Barth; Linda Uhlig 4, Julia Pöschel 9, Juliana Maul, Marie Knappe 2, Sandra Kube 2, Lea Guderian 6/1, Theresa Hähnel, Jasmin Heinz 1, Lena John, Lea Schönefeld, Patrizia Sturm, Carmen Ringler 1, Celine Knorr 3 - Siebenmeter: HCB 2/1, TSV 2/2; Zeitstrafen: HCB 3, TSV 1.

Baumgart war dann im Anschluss ein weiteres Mal gefordert, denn er unterstützte Marcus Deibicht, den Spielertrainer der zweiten Männermannschaft des HCB, in der Heimpartie der Sachsen-Anhalt-Liga gegen die SG Lok Schönebeck auf der Bank. Mit Erfolg, denn die Burgenländer feierten - auch dank der Unterstützung von Marius Göbner, Niklas Seifert und Laurenz Kröber aus dem Oberliga-Kader - gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt einen klaren 32:18-Sieg. Damit überholten sie die Elbestädter in der Tabelle und sind jetzt Elfter.

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: Burgenland II - Lok Schönebeck 32:18 (16:8). HCB II spielte mit: Marius Göbner, Matthias Manz; Marcus Deibicht 1, Laurenz Kröber 5, Marcus Födisch 2, Niklas Seifert 1, Eric Emmerich 1, Tim Kurrat 1, Lucas Haucke 4, Tom-Erik Röhrborn, Stephan Fichtner 3, Tim Krenz 5, Paul Zänker 5, Jonas Hassenmeier 4 - Siebenmeter: HCB II 1/0, Lok 7/3; Zeitstrafen: HCB II 3, Lok 1.