HCB bändigt „Panther“ und setzt sich etwas von den Hallensern ab

HCB-Rechtsaußen Richard Vogel (l.), hier in einer früheren Partie, glänzte beim 27:21-Sieg in Halle, mit einer hunderprozentigen Trefferquote.

Halle/Plotha - Wenn der Trainer einer Handballmannschaft schon nach knapp zehn Minuten eines Spiels eine Auszeit nimmt, dann spricht das in den allermeisten Fällen nicht gerade für die Leistung seiner Schützlinge.

Als Svajunas Kairis, der litauische Coach des HC Burgenland, am Samstagabend in der Sporthalle Bildungszentrum in Halle-Neustadt jene frühe „Notbremse“ zog, lag sein Team gegen die „Panther“ des gastgebenden Tabellendritten USV bereits mit 2:6 zurück. Wenig später hieß es sogar 2:8 aus Sicht des Spitzenreiters.

Steigerung in der Abwehr

Kairis richtete in der Auszeit nicht nur mahnende Worte an seine Männer, er wechselte auch den kompletten Rückraum aus. In den folgenden zehn Minuten sorgten Kevin Szep-Kis, Stefan Remke und Steve Baumgärtel mit einem soliden Auftritt für mehr Sicherheit im Angriffsspiel. Die Burgenländer kämpften sich auf diese Weise ins Spiel, und kurz vor dem Seitenwechsel übernahmen sie selbst die Führung. „Es ist schon ein großer Luxus, über eine solch gut besetzte Bank verfügen zu dürfen“, meinte denn auch Svajunas Kairis. „Läuft es bei dem einen oder anderen mal nicht so gut, sind sofort andere da, die in die Bresche springen, Verantwortung übernehmen. Handball ist ein Mannschaftssport, und das hat unser Team am Samstag mal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, lobte der Litauer seine Schützlinge, die zur Pause mit 14:12 vorn lagen und im weiteren Verlauf nur noch einmal den Ausgleich der Hallenser zuließen.

Der letztlich klare 27:21-Erfolg gewinnt noch mehrfach an Wert: Einerseits haben die HCB-Männer einen hartnäckigen Konkurrenten im Kampf um den Titel, immerhin den amtierenden Meister, vorerst ein wenig abgeschüttelt (jetzt sind es fünf Vorsprung, siehe auch „Zahlenspiegel“). Und andererseits sind die lediglich 21 Gegentore beim offensivstärksten Team der Mitteldeutschen Oberliga Indiz für eine stellungssichere Abwehr. Diese hatte sich im Spielverlauf enorm gesteigert. Marius Göbner gewann das Torhüter-Duell gegen den ebenfalls guten USV-Keeper Helmut Feger. Weitere Garanten für den Sieg der Gäste waren die treffsicheren Richard Vogel (100-prozentige Wurfquote) und Tim Bielzer (je sechs Tore).

Nun Gipfeltreffen gegen Köthen

Halles Trainerin Ines Seidler, die einst jahrelang den HCB und dessen Vorgängerverein Naumburg-Stößen gecoacht hatte, sprach von einem „guten Handballspiel und einem verdienten Sieg der Burgenländer, der vielleicht ein, zwei Tore zu hoch ausfiel“. Durch das zwischenzeitliche verletzungsbedingte Fehlen ihres Abwehrchefs und Kreisläufers Tom Kryszon habe es einen Bruch im Spiel des USV gegeben. „Wir haben es den Gästen mit einfachen Fehlern und einer schlechten Chancenverwertung aber auch phasenweise leicht gemacht“, meinte Ines Seidler.

Am kommenden Samstag erwarten die HCB-Männer im „Euroville“ in Naumburg im letzten Spiel der Hinrunde den Tabellenzweiten HG Köthen zum absoluten Gipfeltreffen. Der Sieger dieser Partie geht als Halbzeitmeister in die bereits eine Woche später beginnende Rückrunde.

Mitteldeutsche Oberliga, Männer: USV Halle - HC Burgenland 21:27 (12:14). HCB: Marius Göbner, Marian Voigt; Stefan Remke 1, Kenny Dober 6/1, Laurenz Kröber, Niklas Seifert, Steve Baumgärtel, Tim Bielzer 6, Florian Pfeiffer, Mirco Fritzsche, Kevin Szep-Kis 3/1, Richard Vogel 6, Tom Hanner 2, Marcel Popa, Marc Esche 1, Janko Pesic 2 - Siebenmeter: USV 2/1, HCB 4/2; Zeitstrafen: USV 3, HCB 7.

Zwei Siege in Plotha

Die Burgenland-Frauen haben mit einem 24:18-Erfolg gegen Vorjahresvizemeister Dessau-Roßlau Platz drei in der Oberliga gefestigt. 40 Minuten verlief die Partie am Sonntagnachmittag in Plotha ausgeglichen, ehe die Gastgeberinnen mit einem 5:0-Lauf für die Vorentscheidung sorgten. Beste HCB-Werferin war Justine Schmitz (zehn Treffer). „Wir hatten zu Beginn Schwierigkeiten mit der beweglichen Abwehr der Gäste. Erst als wir selbst stabiler in der Defensive wurden, konnten wir das Spiel auf unsere Seite ziehen“, sagte Sascha Meiner, Trainer der Einheimischen. Er lobte vor allem Torhüterin Kira Barth, die in der zweiten Halbzeit lediglich sechs Gegentreffer kassierte.

Mitteldeutsche Oberliga, Frauen: HC Burgenland - Dessau-Roßlauer HV 24:18 (12:12). HCB spielte mit: Wiebke Detjen, Kira Barth; Linda Uhlig, Julia Pöschel 2, Marie Knappe 1, Lena John 1, Sandra Kube 4/1, Lea Guderian 1, Jasmin Heinz 1, Justine Schmitz 10/3, Lea Schönefeld, Carmen Ringler 2, Juliana Maul 1, Celine Knorr 1, Johanna Stein - Siebenmeter: HCB 5/4, DRHV 1/0; Zeitstrafen: HCB 3, DRHV 2.

In der Sachsen-Anhalt-Liga der Männer ist die HCB-Zweite am Sonntag mit einem 32:26-Sieg gegen Eintracht Gommern in die Rückrunde gestartet. Damit hat das Team von Spielertrainer Marcus Deibicht die Abstiegszone vorerst verlassen. Erfolgreichste Torschützen der Gastgeber waren Stephan Fichtner und Kenny Dober (je sechs).

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: Burgenland II - Eintracht Gommern 32:26 (16:12). HCB II: Matthias Manz, Jakob Aumann; Marcus Deibicht 1, Paul Zänker 4/1, Niklas Seifert 4, Eric Emmerich 2, Tim Kurrat 4, Tom-Erik Röhrborn, Kenny Dober 6/3, Stephan Fichtner 6, Tim Krenz, Laurenz Kröber 5, Martin Tillmann, Jonas Hassenmeier - Siebenmeter: HCB II 5/4, Gommern 9/8; Zeitstrafen: HCB II 2; Gommern 4.