Das Haushaltsstopp in Berlin wirkt sich auf die Arbeit von Vereinen aus. Ihnen brechen deshalb die Bundesfreiwilligendienstler weg. Was das für das Naturkundehaus Schönburg bedeutet.

Schönburg. - Berlin scheint im Alltag weit entfernt, ebenso die Bundespolitik. Was aber in der Hauptstadt auf dem politischen Parkett passiert, schlägt derzeit besonders spürbar bis in den ländlichen Raum durch. Mit der Sperre des defizitären Bundeshaushaltes stehen ehrenamtlich tätige Vereine, die vieles nur mit Unterstützung der Bufdis - Menschen, die sich über den Bundesfreiwilligendienst (Bfd) für das Allgemeinwohl engagieren - realisieren können, vor einem Riesenproblem: Ihnen werden weder laufende Bufdi-Maßnahmen verlängert noch neue genehmigt. So verlor auch der Verein Förderkreis Naturkundehaus Schönburg seinen Bufdi.