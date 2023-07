Die Verbandsgemeinde Wethautal zieht Haushaltsvorlage zurück. Denn die Verwaltung will den Etat samt Umlage nochmals prüfen. Was die Gründe sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterfeld - Die Verbandsgemeinde Wethautal sollte längst einen beschlossenen Haushalt haben. Denn der VG-Rat wollte den von der Verwaltung vorbereiteten und in den Ausschüssen ausgiebig diskutierten Etat in der vergangenen Woche beschließen. So war zumindest der Plan. Doch daraus wurde nichts.