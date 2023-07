In einem erneuten Anlauf macht der Verbandsgemeinderat den Weg frei für den Neubau der Herrengosserstedter Kindertagesstätte Kneipp-Strolche. Was die Freude trübt.

Klosterhäseler - Was für ein Empfang: Mit Plakaten und Klanghölzern machten Herrengosserstedter Kinder und Eltern Dienstagabend vor der Sitzung des Verbandsgemeinderates (VG) An der Finne die an der Klosterhäseler Kulturhalle eintreffenden Ratsmitglieder lautstark auf ihre Sorgen und erschöpfte Geduld aufmerksam. Denn während der Sitzung sollte erneut über den Bau eines neuen Kita-Gebäudes abgestimmt werden - neben dem Sanierungsfall Eckartsbergaer Grundschule ein brenzliches Dauerproblem in der VG.