Naumburg/Freyburg. - Gute Mine zum bösen Spiel: Auf dem Foto, das Uwe Binas von sich und der Schmiererei gegen seine Firma am Naumburger Salztor hat machen lassen, lächelt der Freyburger Bauunternehmer in die Kamera, auch wenn ihm dazu eigentlich nicht zumute ist. An mehreren Stellen im Naumburger Stadtgebiet, beispielsweise an der Friedhofsmauer, in Almrich, beim Baumarkt Obi, an der einstigen JVA oder ganz prononciert eben an einem der Salztorhäuschen – überall dort war beziehungsweise ist der Schriftzug „Binas Bau Betrüger“ an die Fassaden geschmiert worden. „Es fing vor ungefähr einem Monat an, da habe ich die ersten Schriftzüge entdeckt, so auch am Salztor“, erzählt Binas. Nach weiteren Vorkommnissen erstattete er Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt – bislang ohne Ergebnis.