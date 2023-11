Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg. - Am Dienstag war ihr großer Tag. Die 2.000 jungen Männer, die seit dem Sommer in einer Naumburger Kaserne darauf warten, dass der erste Schnee fällt, rückten mit ihren 2.000 top-modernen Streufahrzeugen aus. Deswegen war es auch egal, dass eine denkbar schlechte Wetterkonstellation herrschte: erst Schneefall, dann kälter werdend und damit überfrierend. Und das auch noch überall gleichzeitig! Denn die 2.000 Winterdienstler räumten alle Straßen simultan frei. So konnten sich alle Kraftfahrer, die noch Sommerreifen draufhatten, im Recht fühlen. Sie mussten weder einen längeren Bremsweg beachten noch ihr Tempo drosseln.