„Hans Dampf“ oder Arbeiter an Projekten? Wen wählt Schönburg als neuen Bürgermeister?

Schönburg - In der Gemeinde Schönburg blieb lange offen, ob Karsten Stützer von den Freien Wählern einem Konkurrenten gegenüberstehen wird. Erst kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist hatte Christoph Herrmann als Einzelkandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Nun steht fest: Beide treten an zur Bürgermeisterwahl in der Gemeinde am 24. April. Amtsinhaber Friedrich Prüfer (FDP) hat sich nach zwei Legislaturperioden - also 14 Jahren - nicht wieder aufstellen lassen. Auf einer Bürgerversammlung haben sich nun die Bewerber den Einwohnern vorgestellt.