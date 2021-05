Handy inmitten Irdenem

Naumburg - Nicht immer ist auch drin, was draufsteht. So sind die Regale und Vitrinen in der Naumburger Burgstraße 1 eben nicht mit Büchern gefüllt, wie der Schriftzug „Kinder- und Jugendbibliothek“ über den beiden großen Schaufenstern vermuten lässt. Statt bedruckten Papiers beherbergt die ehemalige Bibliothek nun Irdenes, das Christian Wolff über Jahrzehnte zusammengetragen und zuletzt im bisherigen Domizil am Domplatz 1 neben der Töpferei seiner Frau Eva-Maria Pintz ausgestellt hatte. Wegen der Sanierungs- und Umbaupläne des Vermieters, den Vereinigten Domstiftern, mussten die beiden, die am Domplatz 1 nicht nur arbeiteten, sondern auch wohnten, vor gut einem Jahr ihre sieben Sachen packen. Während die Töpferei nur wenige Meter entfernt im Steinweg unterkam, hing Christian Wolffs Museum in der Luft - aber nicht lange.

Neues Konzept entwickelt

„Frau Fritsche von der Wirtschaftsförderung der Stadt Naumburg hatte diese Räumlichkeiten für mich gefunden, denn auch die Stadt hatte wegen der Führungen, die ich über die Tourist-Information anbiete, Interesse daran, dass das Museum weiterleben kann“, erzählt der 65-Jährige. So konnte er kurz nach dem Wegzug vom Domplatz anfangen, ein auf die neuen Räumlichkeiten zugeschnittenes Museumskonzept zu entwickeln und schon mal einige Wände zu streichen. „Corona hat uns dann aber ausgebremst“, schiebt er hinterher. So blieb allerdings genügend Zeit, das Museum, in dem er die gesamte Bandbreite der Keramik präsentiert, in Ruhe einzurichten.

Keltische Keramik als Replik und eine Philippinische Kochstelle (Foto: Torsten Biel)

Im „Entree“, wie er den vorderen Bereich seiner Ausstellung nennt, widmet sich das Museum ausgegrabener historischer Keramik. Hier erhalten die Besucher eine Vorstellung davon, was zu tun ist, um die meist zerbrochenen Fundstücke wieder originalgetreu zusammenzusetzen. Dieser Thematik schließt sich jene der Ofenkachelkeramik an. „In Naumburg gab es einst viele Ofensetzer“, erzählt Wolff. Für das neue und etwas größere Museumsdomizil konnte er seine Kachelsammlung erweitern - dank der Leihgaben, die ihm Ofensetzer Werner Mäder überlassen hat. Darunter befinden sich auch Kataloge zu Ofenkachelglasuren, die teils aus den 1930er/40er-Jahren stammen. Von weiterer Baukeramik wie Wand- und Dachziegeln eingerahmt, gibt Wolff in einer Ecke mit viel Liebe zum Detail interessante Einblicke in diese alte Handwerkskunst. Fehlen darf da natürlich nicht die Töpferscheibe. Doch auf den Tischen daneben sind Arbeitsmittel zu entdecken, die eher an ein Labor erinnern und dem Laien weniger vertraut sein dürften wie Färbemittel oder Glasurstoffe. „Ja, das Töpferhandwerk ist eine Wissenschaft“, bestätigt Wolff. Welche Glasur wie genutzt werden kann - das will erprobt sein. Zu welchen Ergebnissen dabei ein Berliner Keramiker Zeit seines Lebens kam, hielt er in seiner „Glasurversuchskartei“ fest, die nun ebenfalls neu in die Reihe der Exponate aufgenommen wurde.

Zeit- und Ortssprünge

Neben ausgestellten Keramiken aus diversen in- und ausländischen Regionen sowie verschiedenen Epochen ist auch nachvollziehbar, wo Keramik überall zum Einsatz kommt - nämlich nicht nur in der Küche, auf dem Esstisch oder zu dekorativen Zwecken. So präsentiert Wolff auch verschiedene betagte Labor- und Elektrokeramik in einer Vitrine, in der ebenso ein Handy zu sehen ist. Ein Handy? Ja, und es ist keinesfalls nur versehentlich dort abgelegt worden. In der Tat ist auch dieses ein Exponat. „Nein, wir töpfern uns nicht unsere Handys, aber damit es funktioniert, bedarf es eines technologischen Verfahrens, wie wir es auch im Töpferhandwerk finden“, erklärt Wolff, in dessen Museum ungeahnte Zeitsprünge möglich sind. Denn vis-à-vis des Mobiltelefons erstreckt sich eine eingedeckte Tafel, die mittelalterliche Tafelrunden-Atmosphäre verbreitet. Nun hofft Wolff, dass er bald wieder Besucher durch seine umfangreiche Sammlung führen kann - dann aber wie gehabt mit Terminvereinbarung.